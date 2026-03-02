2. Bundesliga heute: Dresden - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2026 • 10:30 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 25. Spieltag der 2. Bundesliga trifft die SG Dynamo Dresden heute erstmals in dieser Spielklasse im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion auf den SC Preußen Münster.

Die Sachsen gehen als Tabellen-13. in die Partie und liegen damit erstmals in dieser Saison vor den Westfalen, die Rang 14 belegen. Die Bilanz spricht klar für die Gastgeber: In fünf Pflichtspielen (Regionalliga Nord und 3. Liga) hat Dresden daheim nie gegen Münster verloren (3 Siege, zwei Remis); in drei dieser Begegnungen blieb der SCP sogar ohne eigenen Treffer. Das 2:2 in der Hinrunde war bislang das einzige Zweitligaduell beider Traditionsklubs.

Dresden - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trainer Thomas Stamm sitzt bei Dynamo Dresden auf der Bank und kann sich auf eine Mannschaft verlassen, die besonders vor der Pause ihre Stärken ausspielt: 25 ihrer 38 Saisontore erzielte die SGD in den ersten 45 Minuten – ligaweiter Höchstwert.

In den letzten vier Heimspielen gelang stets ein Treffer in Halbzeit eins, in 40 Prozent der Heimpartien schlugen sogar beide Teams noch vor dem Seitenwechsel zu. Nach nur einer Niederlage in den acht Rückrundenpartien (3 Siege, vier Remis) hat Dresden bereits genauso viele Zähler gesammelt wie in der kompletten Hinrunde. Stürmer Christoph Daferner traf in 42 Prozent der Heimspiele, während Niklas Hauptmann nach seinem ersten Zweitliga-Doppelpack weiter auf Rückenwind baut.

Münster reist auswärts unbezwungen an – Ermittlungen nach VAR-Eklat

Beim SC Preußen Münster sitzt Alexander Ende auf der Bank. Zwar haben die Adlerträger nur eines der letzten elf Ligaspiele gewonnen, doch auswärts ist Münster seit drei Partien ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis) und holt seit der Rückkehr in die 2. Liga starke 2,3 Punkte im Schnitt bei Spielen gegen Aufsteiger – Ligaspitze.

Torgarant Jannis Heuer erzielte all seine neun Zweitligatreffer vor heimischem Publikum, will diesmal aber auch in der Fremde treffen. Überschattet wird die Vorbereitung vom DFB-Ermittlungsverfahren nach der VAR-Sabotage eines Zuschauers beim jüngsten 1:2 gegen Hertha BSC, als kurzerhand die Stromversorgung eines Tribünenbereichs gekappt wurde. Der Klub hat angekündigt, den Täter ausfindig zu machen und für zukünftige Sicherheit zu sorgen.

Schiedsrichter Wienefeld im Fokus: Viele Karten und Elfmeter prägen beide Teams

Jarno Wienefeld leitet die Partie, in der statistisch mit intensiven Duellen zu rechnen ist: In den letzten 24 Zweitligaspielen Münsters wurden stets mindestens vier Karten gezeigt. Beide Mannschaften mussten in dieser Saison bereits sieben Gegentreffer per Elfmeter hinnehmen – Ligahöchstwert.

Dresden verspielte zuletzt in Karlsruhe eine Zwei-Tore-Führung und gab damit insgesamt 21 Punkte nach Führungen ab, während Münster umgekehrt 14 Zähler nach Rückständen sammelte. Die Kombination aus Dresdens Offensivdrang vor der Pause und Münsters Comeback-Qualitäten verspricht ein aufmerksames Auge des Unparteiischen auf mögliche Strafstoßsituationen und frühe Tore.

Wird SG Dynamo Dresden gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.