2. Bundesliga heute: Elversberg - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.03.2026 • 15:30 Uhr SV Elversberg empfängt heute 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (Anstoß 18:30 Uhr) empfängt die SV 07 Elversberg den 1. FC Magdeburg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Auf der Bank der Gastgeber sitzt Trainer Vincent Wagner, beim FCM nimmt Petrik Sander Platz.

Die Spielleitung liegt bei Schiedsrichter Wolfgang Haslberger. Für beide Teams ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen in der laufenden Saison: Das Hinspiel in Magdeburg endete mit einem deutlichen 4:0-Auswärtserfolg der SVE – ihr bislang höchster Zweitliga-Sieg in der Fremde.

Die Saarländer verloren nur eines ihrer vergangenen 14 Heimspiele in der 2. Bundesliga (8 Siege, fünf Unentschieden) – ein 0:3 gegen Hertha BSC Anfang Februar.

Mit aktuell 43 Treffern stellt Elversberg die zweitbeste Offensive der Liga, zudem ließ die Abwehr erst 26 Gegentore zu und rangiert damit ebenfalls auf Rang zwei hinter Schalke. Verzichten muss Wagner jedoch auf Amara Condé, der wegen einer Gelbsperre zusehen muss. Offensiv könnte erneut Lukas Petkov in den Fokus rücken: Immer wenn er in dieser Saison traf, gewann die SVE ihre letzten drei Partien.

Magdeburgs Auswärtstor-Garantie und defensive Sorgen

Magdeburg reist mit einer Serie von vier Auswärtsspielen in Folge an, in denen jeweils mindestens drei Treffer fielen. In den letzten neun Partien des FCM klingelte es zudem stets schon vor der Pause – zuletzt erzielte die Sander-Elf in jedem der letzten vier Auswärtsauftritte ein Tor in Halbzeit eins.

Die Kehrseite: 47 Gegentreffer bedeuten die zweitschwächste Defensive der Liga, in sechs Zweitliga-Spielen hintereinander setzte es jeweils mindestens zwei Gegentore. Abwehrchef Tobias Müller fehlt gelbgesperrt; ohne ihn holten die Blau-Weißen bislang nur 0,4 Punkte pro Spiel (ein Sieg, sechs Niederlagen). Mit 23 Punkten nach 24 Spieltagen spielt der FCM seine zweitschwächste Zweitliga-Saison.

Schlüsselstatistiken, Sperren und Fan-Thematik beim FCM

Beide Teams feuern aus allen Lagen: Magdeburg führt die Liga mit 16,9 Schüssen pro Spiel an, Elversberg folgt mit 15,0. Gleichzeitig lässt der FCM die meisten Konterabschlüsse zu (49) und kassierte ligaweit die meisten Konter-Gegentore (10), während die SVE in diesem Segment am gefährlichsten ist (7 Kontertreffer). Gelbgesperrt fehlen den Gästen neben Müller auch Falko Michel, was die Kreativzentrale rund um Vorlagengeber Baris Atik (9 Assists) zusätzlich belastet. Abseits des Rasens wirken die Konsequenzen nach den Fan-Ausschreitungen gegen Dresden nach: Der DFB belegte Magdeburg mit einer Blocksperre und einer Geldstrafe von 186.600 Euro – ein Thema, das den Klub in dieser intensiven Saisonphase weiter begleitet.

