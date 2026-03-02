2. Bundesliga heute: Hannover - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.03.2026 • 10:46 Uhr Hannover 96 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 08. März 2026, empfängt Hannover 96 die SpVgg Greuther Fürth zum 25. Spieltag der 2. Bundesliga in der heimischen Heinz von Heiden-Arena, Anstoß ist um 13:30 Uhr.

Cheftrainer Christian Titz nimmt dabei auf der Hannoveraner Bank Platz, während sein Gegenüber Heiko Vogel die Mittelfranken betreut. Die Spielleitung übernimmt Schiedsrichter Tom Bauer.

Mit 45 Punkten nach 24 Partien bestreitet Hannover 96 seine beste Zweitliga-Saison seit dem Aufstiegsjahr 2016/17, als zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls 45 Zähler zu Buche standen. Das Titz-Team ist zugleich das punktbeste Rückrundenteam (16 Zähler) und feierte fünf Siege in den vergangenen sechs Ligaspielen.

Allerdings fehlt mit Noël Aséko ein Dauerbrenner gelbgesperrt – einer von nur drei Feldspielern, die bislang in allen 24 Spielen ran durften und mit acht Scorerpunkten (3 Tore, fünf Assists) zweitbester Offensivakteur hinter Benjamin Källman (14 Torbeteiligungen). Källman traf in 46 Prozent der Saisonspiele und verwandelte zuletzt zwei Heimauftritte in Siege, wenn er netzte.

Defensivprobleme der SpVgg Greuther Fürth treffen auf Hannovers Offensivdrang

Fürth reist mit lediglich einem Sieg aus den letzten fünf Auswärtsspielen an und stellt mit 55 Gegentoren die schwächste Defensive der 2. Liga seit 24 Jahren; auch der ligaweite Höchstwert von 44,8 Expected Goals Against unterstreicht die Anfälligkeit.

Dem stehen Hannovers 51,8 Expected Goals und ligaweit führende 94 herausgespielte Großchancen gegenüber. Positiv aus Fürther Sicht: Branimir Hrgota verbuchte jüngst seinen siebten Assist – persönlicher Bestwert – und Dennis Srbeny traf erstmals in zwei Zweitliga-Partien in Folge, wenngleich seine letzten zehn Treffer allesamt im heimischen Sportpark Ronhof fielen.

Statistischer Vergleich: Torreiche Historie zwischen Hannover und Fürth

In den vergangenen sechs direkten Duellen in Hannover trafen stets beide Mannschaften, insgesamt blieb 96 in diesem Zeitraum nur einmal ohne eigenen Heimtreffer gegen das Kleeblatt. Hannover verlor lediglich eines seiner 13 Pflichtspiele zu Hause gegen Fürth (7 Siege, fünf Remis) – ein 1:2 im Mai 2000. Die aktuelle Bilanz spricht jedoch leicht für die Gäste: Fürth ist in den letzten drei Zweitliga-Duellen mit Hannover ungeschlagen (1 Sieg, zwei Remis) und ist unter allen aktuellen Zweitligisten nur gegen Arminia Bielefeld noch länger ohne Niederlage. Auch in den jüngsten zehn Pflichtspielen kassierte Hannover stets mindestens ein Gegentor vom fränkischen Rivalen, wodurch die Serie beiderseitiger Treffer weiter anwachsen könnte.

