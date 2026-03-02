2. Bundesliga heute: Hertha - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 17:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC empfängt den VfL Bochum 1848 am heutigen Samstag (Anstoß 20:30 Uhr) im Olympiastadion Berlin. Nach 25 Spieltagen liegt die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl mit 40 Punkten in ihrer besten Zweitliga-Saison seit dem Abstieg 2023 im gesicherten oberen Mittelfeld – ein Rückstand von acht Zählern trennt die „Alte Dame“ jedoch noch vom Relegationsrang.

Die Gäste aus Bochum reisen mit der starken Bilanz von nur zwei Niederlagen in 17 Zweitliga-Partien unter Uwe Rösler an, sammelten dabei 29 Punkte und stellen mit nur 17 Gegentoren das zweitbeste Defensivteam der Rückrunde hinter Spitzenreiter Schalke 04.

Hertha - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Das Berliner Olympiastadion erwies sich in den vergangenen Jahren als schwieriges Terrain für den VfL: Seit einem 0:2 im September 1995 verlor Hertha in 14 Pflichtspielen zu Hause nicht mehr gegen Bochum (7 Siege, sieben Unentschieden).

Ein weiteres ungeschlagenes Heimspiel heute würde den Vereinsrekord von 15 Partien ohne Niederlage gegen einen Gegner einstellen. Während Hertha in den letzten vier Ligaspielen stets mindestens drei Treffer ermöglichte, wartet Bochum seit vier Auswärtsauftritten auf einen Sieg und blieb zuletzt erstmals unter Rösler in der Fremde ohne Punktgewinn (0:1 in Nürnberg).

Personalsituation: Reese und Pannewig gesperrt

Stefan Leitl muss seine Startelf umbauen: Fabian Reese fehlt gelbgesperrt. Mit bislang 17 Scorerpunkten (7 Tore, zehn Assists) war der Offensivmann an 47 Prozent aller Hertha-Tore direkt beteiligt. Hoffnungsträger bleibt Marten Winkler, der mit neun Scorerpunkten kurz davor steht, seine persönliche Bestmarke einzustellen. Bochum wiederum muss ohne das ebenfalls gesperrte Laufwunder Mats Pannewig auskommen, der mit 12,1 Kilometern pro 90 Minuten der laufstärkste Akteur im VfL-Kader ist und das 3:2-Siegtor gegen Kaiserslautern erzielte. Philipp Hofmann – mit sechs Saisontreffern und zehn Scorerpunkten Bochums Top-Scorer – nimmt erneut unter Rösler auf der Bank Platz, bringt aber als einer der gefährlichsten Kopfballspieler der Liga (23 Kopfballtore seit 2006/07) eine zusätzliche Option.

Statistik-Duell: Tore garantiert, Karten für den VfL wahrscheinlich

In den vergangenen fünf direkten Aufeinandertreffen trafen beide Teams mindestens einmal, und neun der letzten zehn Begegnungen endeten mit einer geraden Toranzahl. Hertha erzielte in jedem der letzten sieben Zweitliga-Spiele mindestens doppelt – Vereinsrekord in diesem Wettbewerb – und stellt mit 15 Rückrundentoren die zweitbeste Offensive. Bochum kontert mit der zweitbesten Defensive (zehn Gegentreffer) und hat in sechs aufeinanderfolgenden Partien die erste Verwarnung gesehen. Wenn heute Referee Michael Bacher die Partie leitet, könnte die Serie an frühen Bochumer Gelben Karten ebenso Thema sein wie Herthas jüngste Fähigkeit, in beiden Halbzeiten zu treffen – das gelang der Leitl-Elf dreimal in Folge.

Wird Hertha BSC gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.