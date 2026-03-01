2. Bundesliga heute: Hertha - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2026 • 10:15 Uhr Hertha BSC empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 01.03.2026, empfängt Hertha BSC den 1. FC Nürnberg um 13:30 Uhr im Olympiastadion Berlin zum Duell in der 2. Bundesliga. Auf der Berliner Bank sitzt Cheftrainer Stefan Leitl, während beim Club Miroslav Klose das Coaching übernimmt.

Die Spielleitung obliegt Schiedsrichter Patrick Alt. Beide Teams gehen nach schwierigen Wochen in eine Partie, die vor allem statistisch reichlich Gesprächsstoff bietet.

Hertha BSC ist im eigenen Stadion noch sieglos gegen den 1. FC Nürnberg: Aus fünf Zweitliga-Heimspielen stehen drei Remis und zwei Niederlagen zu Buche – eine derartige Heimflaute hat die Alte Dame gegen keinen anderen Zweitligisten erlebt. Umgekehrt reiste der Club in der 2. Liga bislang zu keinem Konkurrenten öfter, ohne dort zu verlieren. Insgesamt holte Nürnberg unter Klose in drei Zweitliga-Partien gegen Hertha lediglich einen Punkt (1U 2N) und blieb als einziges von 21 Gegnern torlos.

Formkurven: Heimkrise bei Hertha, Auswärtsschwäche beim Club

Die Berliner verloren zuletzt zweimal in Serie, das 2:5 in Paderborn war die deutlichste Pleite seit März 2025. Aus den vergangenen neun Ligaspielen sprang nur ein Sieg heraus (5U 3N), seit Anfang Dezember stehen mageren acht Punkten ganze 16 Gegentore gegenüber. Auch Nürnberg reist nicht mit Rückenwind an: Mit acht Zählern und 10:18 Toren stellt der Club zusammen mit Preußen Münster das schwächste Auswärtsteam dieser Saison. Fünf Auswärtsauftritte in Folge blieben punktlos – eine längere Serie ohne Dreier gab es zuletzt 2022/23.

Personal und Statistik: Reese glänzt, Markhiev fehlt gesperrt

Bei Hertha ragt Fabian Reese heraus: Der Flügelflitzer war in den letzten fünf Ligaspielen jeweils direkt an einem Tor beteiligt (3 Tore, drei Assists) und führt mit zehn Vorlagen sowie insgesamt 16 Scorerpunkten die Liga-Ranglisten an. In der Hinrunde steuerte er beim 3:0 in Nürnberg zwei Assists bei; gegen keinen anderen Gegner lieferte er mehr Vorlagen. Die Gäste müssen auf den gelbgesperrten Adam Markhiev verzichten, der mit 91 Prozent Passquote und 58 Prozent gewonnener Zweikämpfe eigentlich das Herzstück des Club-Mittelfelds bildet. Bemerkenswert: Sowohl Hertha als auch Nürnberg trafen in dieser Saison erst achtmal nach Standards, wobei der FCN erst acht Gegentreffer nach ruhenden Bällen hinnehmen musste – ligaweit unterboten nur die Paderborner diesen Wert.

