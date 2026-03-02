2. Bundesliga heute: Kiel - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 10:00 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag empfängt Holstein Kiel den 1. FC Nürnberg im Holstein-Stadion. Der Ball rollt ab 13:00 Uhr.

Auf der Bank der Störche nimmt Tim Walter Platz, für den dies die vierte Amtszeit in der 2. Bundesliga ist. Gegenüber sitzt Miroslav Klose, dessen Club in dieser Saison bislang 25 Punkte gesammelt hat. Geleitet wird die Begegnung von Dr. Robert Kampka.

Kiel - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Kiel geht mit nur fünf Zählern aus den bisherigen Rückrundenspielen als schwächstes Team der zweiten Saisonhälfte in den Spieltag. Die Norddeutschen warten seit sieben Zweitliga-Partien auf einen Sieg und kassierten in jeder dieser Begegnungen das erste Tor – zu Hause sogar viermal in Folge.

Nach 25 Partien stehen die Störche mit 25 Punkten erstmals seit Zweitliga-Zugehörigkeit in der Rückrunde auf einem Abstiegsplatz und spielen damit ihre bislang schwächste Zweitligasaison.

1. FC Nürnberg: Auswärtsschwäche und defensiver Sorgenfaktor

Der Club hat in dieser Saison nur acht Punkte in der Fremde geholt – Ligatiefstwert – und wartet seit sechs Auswärtsspielen auf einen Dreier (1 Remis, fünf Niederlagen). In den vergangenen 17 Gastauftritten setzte es stets mindestens einen Gegentreffer, und ligaweit wartet Nürnberg mit aktuell zwölf Partien am längsten auf eine Weiße Weste. Insgesamt stehen nach 25 Spielen bereits elf Niederlagen zu Buche; nur 2022/23 waren es zu diesem Zeitpunkt mehr.

Direkter Vergleich, Trainerbilanz und statistische Auffälligkeiten

Historisch hat Kiel in zehn der bislang 13 Zweitliga-Duelle gegen Nürnberg gepunktet (5 Siege, fünf Remis). Der Club gewann nur eine der jüngsten sechs Begegnungen – 2:0 im Oktober 2023, ebenfalls in Kiel. Tim Walter feierte zuletzt drei Zweitliga-Siege in Serie gegen Nürnberg, seine längste aktuelle Erfolgsserie gegen einen BL2-Kontrahenten. Beide Teams gelten als Spätstarter: In dieser Saison erzielten sie jeweils lediglich einen Treffer in der Anfangsviertelstunde, was ligaweit den Tiefstwert bedeutet. Bei Standardsituationen treten sie ebenfalls defensiv gefestigt auf – lediglich drei (Nürnberg) bzw. vier (Kiel) Gegentore nach Ecken und Freistößen stehen zu Buche, auch das sind niedrige Werte im Ligavergleich. Mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und fünf Tagen stellt Nürnberg die jüngste Startelf der Liga, Kiel folgt als drittjüngstes Team.

Wird Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.