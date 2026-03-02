2. Bundesliga heute: KSC - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.03.2026 • 10:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Karlsruher SC empfängt am Sonntag um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark die SG Dynamo Dresden – und bringt dabei frischen Rückenwind mit: Unter Trainer Christian Eichner feierte der KSC zuletzt zwei Zweitliga-Siege in Serie, erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit. Drei Dreier am Stück gelangen den Badenern letztmals im April/Mai 2024.

Dynamo reist jedoch mit neuem Selbstvertrauen an: Die Elf von Trainer Thomas Stamm hat in der Rückrunde bereits zwölf Zähler gesammelt, ligaweit nur Hannover und Paderborn mehr. Zusätzlich ist Dresden seit drei Auswärtsauftritten ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis) und könnte mit einem weiteren Erfolg den Vereinsrekord aus dem Herbst 2018 einstellen.

Beide Klubs müssen am 25. Spieltag auf Schlüsselakteure verzichten. KSC-Keeper Hans Christian Bernat fehlt gelbgesperrt – ausgerechnet der Torwart mit ligaweiten Bestwerten von 94 Paraden. Bei der SGD muss Offensivmann Jako Lemmer nach Gelb-Rot passen.

Karlsruhes Offensive ruht derzeit fast komplett auf den Schultern von Marvin Wanitzek und Louey Ben Farhat: Die beiden erzielten die letzten sieben KSC-Treffer, Wanitzek traf dreimal in Folge und führt mit 119 Scorerpunkten inzwischen das ligaweite Ranking hinter Simon Terodde an. Auf Dresdner Seite brachte sich Routinier Vincent Vermeij mit seinem Premierendoppelpack im Unterhaus in Position, lediglich Christoph Daferner (sieben Saisontore) traf noch häufiger für die Sachsen.

Zweikämpfe, Konter und frühe Treffer als Schlüssel

Mit 51,6 Prozent gewonnenen Duellen stellt Dresden das zweikampfstärkste Team der Liga, dicht gefolgt vom KSC (51,3 Prozent). Das Hinspiel endete spektakulär 3:3, damals lag der KSC in den direkten Duellen knapp vorn (52 Prozent).

Auch diesmal könnte das Umschaltspiel entscheidend werden: Acht Kontertore bedeuten für Karlsruhe Ligabestwert, während Dresden mit nur zwei Gegentreffern nach gegnerischen Kontern ebenfalls eine Spitzenmarke setzt. Tore vor der Pause sind wahrscheinlich – in 88 Prozent aller SGD-Partien und in jedem der letzten sechs KSC-Spiele fiel mindestens ein Treffer in Halbzeit eins.

Rahmenbedingungen und Dresdner Schlagzeilen

Schiedsrichter Florian Badstübner führt die beiden Mannschaften im BBBank Wildpark aufs Feld. Das Umfeld der Gäste stand zuletzt gleich doppelt im Fokus: Zum einen herrscht nach der 5:0-Gala der DFB-Frauen gegen Slowenien im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion positive Fußball-Aufbruchsstimmung in Dresden.

Zum anderen wirken noch die Nachwehen der Magdeburger Fanrandale nach dem FCM-Duell nach, für die der DFB den Rivalen mit einer Blocksperre belegte – ein Thema, das auch in Sachsen aufmerksam verfolgt wird. Auf dem Rasen selbst will Dynamo die aktuelle Auswärtsserie ausbauen, während der KSC seine gute Heimbilanz gegen Aufsteiger weiter verteidigen möchte. Beide Trainer nehmen auf der Bank Platz, wenn der Anpfiff ertönt und der Kampf um wichtige Zweitliga-Punkte beginnt.

Wird Karlsruher SC gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.