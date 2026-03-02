2. Bundesliga heute: Lautern - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2026 • 10:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag empfängt der 1. FC Kaiserslautern den Karlsruher SC zum traditionsreichen Südwest-Duell im Fritz-Walter-Stadion. Anstoß ist um 13:30 Uhr.

Auf der Bank der „Roten Teufel“ nimmt Cheftrainer Torsten Lieberknecht Platz, während beim KSC wie gewohnt Christian Eichner das Kommando führt. Die Spielleitung übernimmt FIFA-Referee Tobias Stieler. Historisch begegnen sich beide Klubs in ihrer 33. gemeinsamen Zweitliga-Saison. Das Hinspiel entschied der FCK für sich – erst viermal in der Historie konnte eine Seite beide Duelle einer Spielzeit gewinnen.

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Die Pfälzer gehen nach zwei Niederlagen in Serie in die Partie. Vier der letzten sechs Zweitliga-Spiele gingen verloren – so viele Pleiten wie in den 16 Begegnungen zuvor zusammen. Unter Torsten Lieberknecht hat der FCK jedoch noch nie dreimal in Folge verloren.

Hoffnung macht neben der zweitbesten Chancenverwertung der Liga (51 Prozent) vor allem Marlon Ritter: Der Offensivmann traf zuletzt in zwei Zweitliga-Spielen nacheinander dreimal und könnte erstmals seit Februar 2025 in drei Partien in Serie einnetzen. Auffällig: In jeder der vergangenen sechs Lautrer Begegnungen fiel mindestens ein Treffer vor der Pause, zugleich kassierte der FCK in seinen letzten sechs Heimspielen stets die erste Gelbe Karte.

Karlsruher Offensive in Torlaune – Bayern blickt auf Ben Farhat

Der Karlsruher SC reist mit breiter Brust auf den Betzenberg. Seit drei Zweitliga-Spielen sind die Badener ungeschlagen (2 Siege, ein Remis) und stellen mit neun Treffern die torgefährlichste Mannschaft dieses Zeitraums. Louey Ben Farhat traf in drei Ligapartien nacheinander und hat damit Historisches im Blick: Seit der Jahrtausendwende gelang dies in Liga zwei nur einem Teenager.

Parallel sorgt der 19-Jährige für großes Interesse – unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund schickten zuletzt Scouts, um den Sturm-Youngster zu beobachten. Überstrahlt wird seine Serie von Marvin Wanitzek, der aktuell in vier Spielen in Folge getroffen hat, bereits 13 Saisontore aufweist und mit an der Spitze der Torjägerliste steht. Bemerkenswert: In den letzten vier KSC-Partien fielen immer mindestens drei Tore, zudem traf Karlsruhe in jedem der jüngsten drei Spiele in beiden Halbzeiten.

Direkter Vergleich und statistische Auffälligkeiten

Aus den vergangenen zehn Heimduellen des FCK gegen Karlsruhe resultierte stets eine gerade Anzahl an Toren. Kaiserslautern überzeugte in dieser Saison mit dem ligaweit geteilten Bestwert von 32 Treffern aus dem Spiel heraus, während der KSC mit 35 Gegentoren nach offenen Spielsituationen anfällig bleibt und die meisten gegnerischen Abschlüsse zuließ (286).

Beide Teams gewähren ihren Gegnern jeweils über 43 Expected Goals Against, was auf defensive Verwundbarkeit hindeutet. Gleichzeitig besitzen sie mit 51 Prozent (FCK) und 47 Prozent (KSC) starke Großchancenverwertungen. Tore in der ersten Halbzeit sind statistisch wahrscheinlich: Sowohl die Pfälzer als auch die Badener haben in ihren letzten sechs beziehungsweise sieben Partien stets vor der Pause getroffen oder einen Gegentreffer hinnehmen müssen. Bleibt abzuwarten, wie sich diese Zahlen unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Stieler auf dem Betzenberg auswirken.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.