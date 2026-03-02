2. Bundesliga heute LIVE: Darmstadt - Schalke 04 im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 21.03.2026 • 17:30 Uhr Spitzenspiel in der 2. Bundesliga: Darmstadt 98 empfängt den Spitzenreiter Schalke 04 - ohne den gesperrten Edin Dzeko. SPORT1 erklärt, wie Sie das Spiel LIVE verfolgen können.

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga: Darmstadt 98 empfängt als Tabellenzweiter den Spitzenreiter Schalke 04 (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Die Schalke müssen allerdings ohne Star-Stürmer Edin Dzeko auskommen, der nach seinem Platzverweis gegen Hannover gesperrt fehlt.

Trainer Miron Muslic wird als ersatz auf den ehemaligen Stamm-Mittelstürmer Moussa Sylla setzen, um die Tabellenführung im Aufstiegskampf zu verteidigen. Darmstadt könnte mit einem Heimsieg selbst die Spitze übernehmen.

2. Bundesliga heute live: So verfolgen Sie Darmstadt – Schalke im TV, Livestream, Ticker

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Darmstadt siegte im Pokal zu Hause deutlich gegen S04

Der SV Darmstadt und Schalke 04 treffen zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander, im Zweitliga-Hinrundenduell hatten die Knappen 1:0 zu Hause gewonnen, fünf Tage später gewannen die Lilien aber mit 4:0 in der 2. DFB-Pokalrunde. Ein höherer Sieg gelang Darmstadt unter Florian Kohfeldt noch nie.

Der FC Schalke 04 ließ zuletzt im sechsten der neun Spiele dieser Zweitliga-Rückrunde Punkte liegen und damit bereits öfter als in der Hinrunde (fünfmal). Trotzdem sind die Königsblauen seit sechs Partien im Unterhaus ungeschlagen (3S, 3U) – ligaweit kein Team länger (Paderborn auch 6). In allen bisherigen 40 Fällen, in denen ein Team nach 26 Spielen in der eingleisigen 2. Liga 51 Punkte aufwies, gelang zudem der Aufstieg.

Knackt Schalke Darmstadts perfekte Heimbilanz?

Darmstadt gewann seine letzten sieben Zweitliga-Heimspiele in Serie und stellte damit einen neuen Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga auf. Als ligaweit einziges Team sind die Lilien zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagen (10S 3U) – mit 33 Punkten sind sie erster der Heimtabelle.

Wird SV Darmstadt 98 gegen den FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel ist bei RTL Nitro im Free-TV zu sehen.

2. Bundesliga heute: Wo wird SVD gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ und bei Sky im Stream verfolgt werden.

Zweite Liga: Darmstadt 98 gegen Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.