2. Bundesliga heute: Magdeburg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.03.2026 • 15:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, 13. März 2026, empfängt der 1. FC Magdeburg den SV Darmstadt 98 um 18:30 Uhr in der Avnet Arena. Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt Petrik Sander, bei den Lilien nimmt Florian Kohfeldt Platz. Geleitet wird die Partie vom erfahrenen Unparteiischen Dr. Matthias Jöllenbeck.

Magdeburg - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der FCM reist mit einer belastenden Bilanz in das eigene Stadion: Sechs Niederlagen aus den letzten sieben Zweitliga-Spielen, darunter vier Pleiten in Serie, stellen den aktuellen Ligahöchstwert dar.

Zu Hause verloren die Blau-Weißen ebenfalls viermal hintereinander – eine fünfte Heimpleite wäre Vereinsnegativrekord im Unterhaus.

Mit nur sieben Zählern ist Magdeburg das schwächste Heimteam der laufenden Saison, neun der ersten zwölf Partien gingen verloren. Hinzu kommt: In den vergangenen drei Heimspielen fiel das erste Tor jeweils für den Gegner.

Darmstadt auswärts sieglos, aber offensiv effizient

Die Lilien reisen zwar seit sechs Gastspielen ohne Dreier an (fünf Remis, eine Niederlage), stellen jedoch mit 47 Treffern die beste Offensive der 2. Liga.

In den letzten fünf Auswärtspartien fielen jeweils mindestens drei Tore, in den vergangenen sechs Auswärtsspielen sogar stets mindestens ein Treffer vor der Pause.

Niklas Schmidt glänzt seit seinem ersten Saisoneinsatz am 19. Spieltag mit durchschnittlich 29,7 erfolgreichen Pässen pro 90 Minuten in der gegnerischen Hälfte – Ligaspitze in diesem Zeitraum – und war in den letzten beiden Partien direkt an einem Tor beteiligt (ein Treffer, eine Vorlage).

Offensivstärke trifft auf Defensivprobleme – Statistik-Duell der Gegensätze

Mit 48 Gegentoren stellt Magdeburg die zweitschwächste Defensive der Liga, nur Fürth kassierte mehr. Darmstadt erzielte bereits 18 Standardtore – ebenfalls Platz zwei ligaweit – während der FCM dieselbe Anzahl an Gegentreffern nach ruhenden Bällen zuließ.

Trotz 419 abgegebener Schüsse (Ligahöchstwert) liegt die Chancenverwertung der Hausherren bei lediglich acht Prozent, wohingegen die Südhessen mit 13 Prozent den Topwert des Unterhauses halten.

In den letzten drei Darmstädter Spielen gab es zudem stets eine Rote Karte, was dem Duell in der Avnet Arena eine zusätzliche Note verleihen könnte.

Wird 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.