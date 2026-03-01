2. Bundesliga heute: Magdeburg - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2026 • 10:45 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg empfängt den Karlsruher SC am Sonntag (01.03.2026, 13:30 Uhr) in der Avnet Arena – geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Konrad Oldhafer. Die Gastgeber von Trainer Petrik Sander stehen mit 23 Punkten aus 23 Spielen so schwach da wie zuletzt nur in ihrer Debütsaison 2018/19 (22 Zähler).

Besonders im eigenen Stadion läuft es aktuell alles andere als rund: Drei Zweitliga-Heimniederlagen in Folge stehen zu Buche, eine vierte Pleite in Serie würde den Vereinsnegativrekord einstellen. Dem gegenüber reist das Team von Christian Eichner ebenfalls mit mäßiger Bilanz an: Nur zehn Auswärtspunkte nach zwölf Partien bedeuten für den KSC den drittschlechtesten Wert der Liga, schwächer sind nur Preußen Münster und der 1. FC Nürnberg.

Magdeburg - KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

In den letzten sechs Zweitliga-Duellen mit Karlsruhe holte Magdeburg keinen Dreier, einzig gegen den SC Paderborn währt die Sieglos-Serie im aktuellen Unterhaus länger. Allerdings blieb der FCM vor heimischem Publikum in allen fünf bisherigen Pflichtspielen gegen den KSC ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Die drei Begegnungen in der 2. Bundesliga endeten in der Avnet Arena jeweils ohne Sieger. Karlsruhe wiederum hat auswärts seit 2016/17 nicht mehr so wenige Punkte gesammelt und will die Statistik aufpolieren.

Spieler im Fokus: Zukowski jagt Burgsmüller-Marke, Wanitzek bleibt konstant

Mit elf Treffern in seinen ersten elf Zweitliga-Einsätzen hat Magdeburgs Mateusz Zukowski einen historischen Wert eingestellt, der zuvor nur Emanuel Günther (1983/KSC) und Manfred Burgsmüller (1984/Oberhausen) gelang. Nur Burgsmüller traf in den ersten zwölf Spielen noch einmal öfter (zwölfmal). Auf der Gegenseite führt Marvin Wanitzek weiterhin die internen KSC-Statistiken an: Der Offensivmann traf in jeder der vergangenen vier Zweitliga-Spielzeiten zweistellig – ein Kunststück, das seit Einführung der detaillierten Datenerfassung (2006/07) nur drei weitere Spieler für denselben Klub schafften. Nachwuchsmann Louey Ben Farhat machte zuletzt mit Tor und Vorlage auf sich aufmerksam; als Teenager gelang das im Unterhaus außer ihm nur Kevin Volland und Lewis Holtby häufiger.

Zahlen, die das Duell prägen: Schussflut gegen anfällige Defensive

Magdeburg feuert ligaweit die meisten Abschlüsse ab (382), Karlsruher Akteure dagegen nur 274 – das ist der zweitschlechteste Wert nach Greuther Fürth. Zugleich lässt der KSC mit 377 gegnerischen Schüssen so viel zu wie kein anderes Zweitligateam. Beide Defensivreihen sind anfällig: Nur Greuther Fürth kassierte mehr Gegentore (54) als Magdeburg (44) und Karlsruhe (43). In der Rückrunde zeigt sich der FCM offensiv verbessert (13 Treffer, ligaweit Platz zwei), offenbarte aber mit 15 Gegentoren gleichzeitig die größten Abwehrprobleme. Bemerkenswert ist auch das Alter der Startelfs: Mit Durchschnittsaltern von 27 Jahren und 77 Tagen (KSC) sowie 27 Jahren und 41 Tagen (FCM) stellen beide Teams die Nummer zwei und drei in dieser Kategorie – nur Darmstadt agiert noch erfahrener.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.