2. Bundesliga heute: Münster - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.03.2026 • 10:15 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 25. Spieltag der 2. Bundesliga führt den SC Preußen Münster und Hertha BSC am Sonntag, 8. März 2026, um 13:30 Uhr ins LVM-Preußenstadion.

Auf der Bank der Hausherren nimmt Cheftrainer Alexander Ende Platz, während sein Gegenüber Stefan Leitl die Berliner anweist. Schiedsrichter der Partie ist Felix Bickel.

Preußen Münster beendete jüngst eine Serie von neun Zweitliga-Spielen ohne Sieg (5 U, vier N) und feierte den ersten Dreier des Jahres 2026. Dennoch wartet der Aufsteiger seit sechs Heimauftritten auf einen Erfolg – Vereinsnegativrekord in einer Saison.

Hertha BSC verlor dagegen nur drei der letzten 15 Ligaspiele (7 S, fünf U) und traf in den vergangenen sechs Partien jeweils mindestens doppelt – eingestellter Vereinsrekord der Berliner im Unterhaus. Zusätzlich fielen in den letzten vier Auswärtsbegegnungen der „Alten Dame“ stets mindestens drei Treffer.

Personalien: Jaeckel gesperrt, Hendrix und Batista Meier in Form

Münster muss ohne Paul Jaeckel auskommen, der nach seinem zweiten Platzverweis dieser Saison gesperrt fehlt; er ist ligaweit der Passgeber mit den meisten Zuspielen (1 660). Jorrit Hendrix war in drei seiner letzten vier Einsätze direkt an einem Tor beteiligt und erzielte gegen Hertha bereits einen Doppelpack.

Oliver Batista Meier steht bei sechs Saisontoren und weist als einziger Spieler der Liga mindestens 50 eigene Abschlüsse sowie 50 Torschussvorlagen auf. Bei Hertha rückte zuletzt Josip Brekalo mit seinem ersten Zweitliga-Doppelpack in den Fokus, insgesamt traf er drei Mal in vier Spielen für die Berliner.

Bilanz und Kennzahlen: Heimvorteil zuletzt bei Münster, Serien sprechen für Hertha

Von den vergangenen acht Pflichtduellen auf Profiniveau gewann Münster lediglich zwei (1 U, fünf N), allerdings beide im eigenen Stadion – zuletzt das 2:0 am vorletzten Spieltag der Vorsaison. In den beiden jüngsten Heimspielen gegen Hertha blieb der SCP sogar ohne Gegentor, nachdem es in den ersten fünf Aufeinandertreffen in Münster noch 14 Gegentreffer gesetzt hatte.

Hertha traf in den letzten fünf Auswärtsspielen jeweils nach der Pause und in den jüngsten vier sogar in beiden Halbzeiten. Kurios: In den letzten fünf Direktduellen sah stets ein Münsteraner die erste Karte der Partie.

