2. Bundesliga heute: Nürnberg - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 10:15 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 25. Spieltag der 2. Bundesliga führt den 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf am Samstag, 07. März 2026, um 13:00 Uhr ins Max-Morlock-Stadion. Schiedsrichter Timo Gansloweit leitet die Begegnung, in der die Franken ihre seit acht Partien andauernde Heimserie ohne Niederlage verteidigen.

Unter Trainer Miroslav Klose, der auf der Bank des Clubs Platz nimmt, holte Nürnberg in diesem Zeitraum fünf Siege und drei Remis – ligaweit ist nur Darmstadt zu Hause noch länger ungeschlagen (zwölf Spiele).

Nürnberg - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Obwohl der Club vor heimischer Kulisse nur selten verliert, blieb die Defensive in den vergangenen elf Ligaspielen nie ohne Gegentor – aktuell die längste Serie der Liga. Die Großchancenverwertung liegt mit 32,2 Prozent im unteren Bereich, doch Mohamed Alì Zoma kompensiert viel: Der Angreifer traf in 50 Prozent der Heimspiele, führt mit acht Toren gemeinsam mit Darmstadts Isac Lidberg die Heimtorschützenliste an und erzielte zuletzt seinen ersten Profi-Dreierpack beim 5:1 gegen Karlsruhe.

In den letzten 24 Zweitliga-Heimpartien des FCN fielen zudem stets mindestens vier Karten – auch die Disziplinarstatistik spricht für einen intensiven Nachmittag.

Fortuna Düsseldorf zwischen Itten-Quote und Auswärtsflaute

Markus Anfang nimmt bei der Fortuna auf der Trainerbank Platz und setzt weiterhin auf Torjäger Cedric Itten. Der Schweizer erzielte zehn der 23 Düsseldorfer Saisontore – ein ligaweiter Spitzenwert von 43 Prozent Teamanteil. Seine Treffer brachten der Fortuna bereits 16 Punkte ein, ebenfalls Ligabestwert. Formstark ist Düsseldorf vor allem seit Weihnachten: 14 Zähler aus den letzten acht Spieltagen bedeuten Rang zwei der Formtabelle hinter Hannover. Sorgen bereitet jedoch die Fremde: Seit sieben Auswärtsspielen wartet die Fortuna auf einen Dreier, seit Anfang Oktober sprang nur ein Punkt heraus.

Historie, mögliche Elfmeter und emotionale Begleitgeräusche

Die letzten fünf direkten Duelle zwischen Nürnberg und Düsseldorf endeten allesamt mit mindestens drei Treffern, in der Hälfte der vergangenen zehn Aufeinandertreffen wurde jeweils ein Elfmeter verhängt – ein Faktor, den Gansloweit im Blick haben dürfte. Nürnberg siegte nur einmal in den vergangenen sechs Zweitliga-Duellen mit der Fortuna, während Düsseldorf bereits 13 Gegentore in der Schlussviertelstunde kassierte – Liga-Höchstwert. Überschattet wird das Spiel von der Trauer um den früheren Düsseldorfer Bundesliga-Torwart Georg Koch, der unter der Woche im Alter von 54 Jahren verstorben ist; der Verein gedachte seiner Klub-Ikone bereits öffentlich und dürfte auch im Max-Morlock-Stadion emotional berührt auftreten.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.