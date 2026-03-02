2. Bundesliga heute: Paderborn - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 10:00 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute die Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 27. Zweitliga-Spieltag empfängt der SC Paderborn 07 am heutigen Samstag (07.03.2026, 13:00 Uhr) Eintracht Braunschweig in der Home Deluxe Arena. Auf der Trainerbank nimmt bei den Ostwestfalen Ralf Kettemann Platz, während beim BTSV Heiner Backhaus die taktische Marschroute vorgibt.

Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Lukas Benen. Für die Gastgeber ist es nach drei Heimsiegen in Serie das vierte Pflichtspiel vor eigenem Publikum ohne Niederlage, Braunschweig reist dagegen mit der Hypothek von nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Auswärtsspielen an.

Paderborn - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SCP spielt mit 46 Punkten nach 24 Partien seine zweitbeste Zweitliga-Saison überhaupt und blieb zuletzt viermal in Folge ungeschlagen, dabei holte das Team zehn Zähler – Ligaspitze gemeinsam mit Hannover. Geschäftsführer Sport Sebastian Lange betonte jüngst im SPORT1-Podcast „Leadertalk“ den festen Kurs des Klubs: „Plane dein Handeln und handel danach – wir wollen bis zum Ende träumen dürfen.“ Diese Herangehensweise zeigt Wirkung: Mit 40 Treffern stellt Paderborn die viertbeste Offensive, in den letzten fünf Heimspielen fielen jeweils mindestens drei Tore, in sieben Heimauftritten in Serie sogar immer mindestens ein Treffer vor der Pause.

Braunschweig im Abstiegskampf: Hoffmann verletzt, Auswärtsmut gefragt

Eintracht Braunschweig reist als Tabellen-Relegationsrang-Inhaber an und wartet seit vier Ligaspielen auf einen Sieg (1 Remis, drei Niederlagen). Besonders schmerzhaft wiegt der Ausfall von Kapitän und Torhüter Ron-Thorben Hoffmann, der nach seiner Hüftverletzung frühestens im April zurückkehren soll. Vertreten wird er erneut von Elhan Kastrati, der zuletzt beim 1:2 gegen Preußen Münster im Tor stand. Offensiv blieb der BTSV in seinen letzten vier Partien torhungrig (immer mindestens drei Treffer insgesamt), wagt aber mit erst 27 eigenen Saisontoren den Vergleich mit Paderborns 40 Treffern aus einer defensiveren Position.

Direkter Vergleich, Schlüsselspieler und Schiedsrichter Lukas Benen im Fokus

Die jüngere Bilanz spricht keineswegs klar für die Hausherren: Braunschweig blieb in den letzten beiden Zweitliga-Gastspielen in Paderborn ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis), länger hält diese Serie aktuell bei keinem anderen Zweitliga-Gegner an. Dennoch hat der SCP mit Filip Bilbija einen Akteur in Topform – sein Jokertor beim jüngsten Erfolg bedeutete bereits sein neuntes Saisontor, dreimal traf er in der 2. Liga gegen die Eintracht.

Auch Sebastian Klaas fühlt sich wohl vor heimischem Publikum und erzielte in den vergangenen beiden Partien in der Home Deluxe Arena jeweils ein Tor. Auf Braunschweiger Seite gilt das Augenmerk der Defensive: Als einziges Team kassierte der BTSV noch keinen Elfmetertreffer, obwohl die Paderborner mit sieben verwandelten Strafstößen ligaweit den Höchstwert aufweisen. Schiedsrichter Lukas Benen wird damit womöglich eine entscheidende Rolle bei strittigen Strafraumszenen zukommen.

