2. Bundesliga heute: Schalke - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.03.2026 • 15:30 Uhr FC Schalke 04 empfängt heute DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 empfängt am heutigen Freitag (18:30 Uhr) Arminia Bielefeld in der ausverkauften Veltins-Arena. Unter Trainer Miron Muslic haben die Königsblauen nach 24 Partien bereits 47 Punkte gesammelt – nur 1983/84 (52) und 1990/91 (51) waren es zum gleichen Zeitpunkt mehr.

Zu Hause ist Schalke seit acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen (6 Siege, zwei Remis) und stellt mit 21 Gegentoren die beste Defensive der laufenden Saison. Die Ostwestfalen reisen dagegen mit lediglich einem Sieg aus den vergangenen elf Auswärtsspielen (4U 6N) an und blieben in diesem Zeitraum fünfmal torlos – Ligahöchstwert.

Schalke - Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Beide Trainer müssen wichtige Stützen ersetzen: Schalkes Abwehrchef Nikola Katic fehlt ebenso gelbgesperrt wie Bielefelds Tim Handwerker und Monju Momuluh. Katic verpasst damit erst sein zweites Saisonspiel, nachdem er bislang ligaweit die meisten Zweikämpfe (199) gewonnen hatte. Für die Arminia fallen mit Handwerker (acht Torbeteiligungen) und Momuluh (sieben) die zweit- und drittbesten Scorer aus. Auf der Bank nehmen Miron Muslic und sein Bielefelder Pendant Michél Kniat Platz, die Linien werden von Schiedsrichter Tobias Reichel geleitet.

Treffsichere Schalker Achse um Džeko und Karaman

Edin Džeko hat in den vergangenen drei Heimpartien getroffen – der Routinier blieb allerdings in vier Ligaduellen mit Bielefeld noch ohne eigenes Tor. Unterstützung erhält er von Kenan Karaman, der in einem Drittel seiner Zweitliga-Einsätze in dieser Saison netzte; immer wenn Karaman traf, gewann Schalke zuletzt. Beide Teams setzen zudem stark auf Standards: Die Arminia erzielte 21 ihrer 36 Saisontore nach ruhenden Bällen (58 %, Ligabestwert), Schalke kommt bei 14 von 34 Treffern auf den dritthöchsten Anteil (41 %).

Zweikampf-Intensität und Pressing versprochen

Mit durchschnittlich 116 bzw. 113 Duellen pro Partie führen Schalke und Bielefeld die Zweikampfstatistik der Liga an, wobei beide Mannschaften auch zu den foulintensivsten Teams gehören. Kennzeichnend ist zudem das hohe Pressing beider Klubs: Die Gelsenkirchener erobern den Ball im Schnitt 45 Meter vor dem eigenen Tor, die Arminia 43,7 Meter – Topwerte im Unterhaus. Historisch betrachtet gewannen die Ostwestfalen allerdings nur zwei Auswärtsspiele auf Schalke seit Bundesliga-Gründung, zuletzt im Dezember 2020 mit 1:0.

Wird FC Schalke 04 gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.