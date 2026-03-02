2. Bundesliga: Unfassbar! Ultras sabotieren VAR-Bildschirm

David Funk 08.03.2026 • 15:15 Uhr Eine kuriose Panne des VAR - verursacht durch Münsteraner Ultras - überschattet das Zweitligaspiel von Preußen Münster gegen Hertha BSC.

Im Zweitligaspiel von Preußen Münster gegen Hertha BSC 1:2 (0:1) ist es zu einer kuriosen Szene um einen Eingriff des VAR und einen schwarzen Bildschirm gekommen.

Die Fans von Preußen Münster sorgten mit einem Sabotage-Akt für eine VAR-Panne. Die DFB Schiri GmbH bestätigte dem SID einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Ein Foto zeigt einen vermummten Münsteraner Ultra, der zurück in den Fanblock springt, kurz bevor Schiedsrichter Felix Bickel zum Bildschirm läuft.

Ultra zieht den Stromstecker

Der mutmaßliche Übeltäter soll kurz zuvor den Stromstecker des am Spielfeldrands positionierten Bildschirms gezogen haben. Im Münsteraner Fanblock wurde außerdem ein Banner mit der Botschaft „Dem VAR den Stecker ziehen“ entrollt.

Doch was war zuvor eigentlich passiert?

Nach einem Zweikampf von Münsters Niko Koulis gegen Herthas Michael Cuisance an der Strafraumgrenze ließ Schiedsrichter Felix Bickel zunächst weiterspielen. Der Münsteraner traf den Berliner in der Szene allerdings klar am Fuß. Der VAR in Person von Katrin Rafalski im Kölner Keller meldete sich entsprechend und bat den jungen Referee, sich die Szene nochmal selbst am Bildschirm anzusehen.

Schiedsrichter verlässt sich auf VAR-Kollegin

Der Unparteiische lief zur Seitenlinie, konnte dort jedoch nichts erkennen. Der aufgebaute Bildschirm blieb nämlich zur Verwunderung des Schiedsrichters schwarz. Auch nach längerem Warten tat sich nichts. So blieb Bickel nichts anderes übrig, als sich auf das Urteil seiner Kollegin zu verlassen.

Mit einem schmunzelnden Gesichtsausdruck verkündete der Referee im Anschluss: „Meine Kollegin Katrin Rafalski hat festgestellt, dass ein Foulspiel von Münsters Nummer 24 vorliegt. Die finale Entscheidung: Strafstoß und Gelb für Münsters Nummer 24.“

Winkler mit Lucky Punch

Bickel zeigte auf den Punkt und Koulis den Gelben Karton. Herthas Kapitän Fabian Reese war die Aufregung um die VAR-Panne gleichgültig und brachte seine Berliner vom Punkt mit 1:0 in Führung.

Die Führung der Gäste hatte im zweiten Abschnitt jedoch nicht lange Bestand, denn nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff glich Jannis Heuer für die Hausherren aus.