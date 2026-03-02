2. Bundesliga: Trainerwechsel im Abstiegskampf

SID 10.03.2026 • 14:55 Uhr Eintracht Braunschweig kämpft gegen den Abstieg und setzt nun auf einen neuen Trainer.

Trainerwechsel im Abstiegskampf: Eintracht Braunschweig hat sich von Coach Heiner Backhaus getrennt. Der Fußball-Zweitligist aus Niedersachsen teilte die Entscheidung am Dienstag mit.

„Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Braunschweig muss bangen: Fünf Spiele ohne Sieg

Die Löwen, die am Samstag beim 1:1 in Paderborn erst in letzter Minute den Ausgleich kassierten, müssen als Tabellen-15. um den Klassenerhalt bangen. Die Eintracht blieb zuletzt fünf Spiele ohne Sieg, die Situation im Rennen um den Ligaverbleib ist enorm eng.

Am Samstag (13.00 Uhr) steht für Braunschweig ein wichtiges Duell mit Fortuna Düsseldorf an. Wer dann auf der Bank sitzen wird, teilte der Klub noch nicht mit. Backhaus war im Sommer 2025 zu dem Traditionsklub gewechselt und ist weiter davon überzeugt, dass die Eintracht ihre Ziele erreicht.