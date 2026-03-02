2. Liga: Späte Freude bei Schalke-Verfolger - Elversberg erobert Platz zwei

SPORT1 06.03.2026 • 20:29 Uhr Elversberg hat große Probleme am Freitagabend - und darf sich doch noch spät über den zweiten Tabellenplatz freuen.

Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht einen direkten Aufstiegsplatz erobert.

Die SVE besiegte den zähen Tabellenvorletzten 1. FC Magdeburg am Freitag durch ein spätes Tor von Lukasz Poreba (85.) mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich auf den zweiten Tabellenrang. Mehrere Rivalen können am Wochenende aber wieder vorbeiziehen.

Elversberg oben auf - Magdeburg muss zittern

Magdeburg bleibt derweil in der Abstiegszone. Der FCM ist die schwächste Heimmannschaft der Liga, gehört allerdings auswärts zum besten Drittel.

Auch im Stadion an der Kaiserlinde spielte der vermeintlich klare Außenseiter auf Augenhöhe mit: Mateusz Zukowski, der den Ball nicht richtig traf (22.), und Dariusz Stalmach per Kopf (35.) hätten den Führungstreffer erzielen können. Nicolas Kristof im Elversberger Tor passte aber in der kurzen Ecke hervorragend auf.

Die SVE war spielfreudig, kam jedoch selten gefährlich durch. David Mokwa rutschte zu spät in einen Querpass (21.), Immanuel Pherai scheiterte an FCM-Torhüter Dominik Reimann, der den Ball nach einem Steilpass mit dem Oberkörper blockte (25.).

Die zweite Halbzeit war ein zähes Ringen um Ballbesitz und die wenigen guten Gelegenheiten, die sich für Magdeburg meist aus Kontern ergaben. Elversberg drängte auf einen späten Treffer, aber fast immer warf sich ein FCM-Abwehrspieler dazwischen. Poreba schlenzte den Ball schließlich doch noch zum Sieg ins Tor.

