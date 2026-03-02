2. Liga: Hertha BSC verlängert mit Klemens

Fußball-Zweitligist Hertha BSC kann auch in Zukunft mit Eingewächs Pascal Klemens planen. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag bei der Alten Dame bis 2028, das teilte der Klub am Freitag mit.
Hertha verlängert mit Klemens
Das Berliner Eigengewächs bindet sich zwei weitere Jahre an die Hertha.
Pascal Klemens bleibt Herthaner
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„Er ist gebürtiger Berliner, er ist Herthaner – und er wird auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber über Klemens, der wegen einer Sprunggelenksverletzung weite Teile der laufenden Saison verpasst hat.
Klemens ist bereits seit 2015 im Verein und schaffte über die Jugendmannschaften der Hertha den Durchbruch zu den Profis. Für diese debütierte er im Mai 2023 in der Bundesliga. In bisher 59 Pflichtspielen für die Hauptstädter kommt Klemens auf zwei Tore und drei Vorlagen. Für die U-Nationalmannschaften des DFB bestritt er bislang sieben Einsätze.