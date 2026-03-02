2. Liga: Hertha BSC verlängert mit Klemens

SID 20.03.2026 • 13:24 Uhr Das Berliner Eigengewächs bindet sich zwei weitere Jahre an die Hertha.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC kann auch in Zukunft mit Eingewächs Pascal Klemens planen. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag bei der Alten Dame bis 2028, das teilte der Klub am Freitag mit.

„Er ist gebürtiger Berliner, er ist Herthaner – und er wird auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber über Klemens, der wegen einer Sprunggelenksverletzung weite Teile der laufenden Saison verpasst hat.