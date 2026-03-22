Auch dank Doppelpacker Reese: Hertha BSC siegt in Düsseldorf

SID 22.03.2026 • 16:21 Uhr Die Berliner drehen nach dem frühen Rückstand noch in der ersten Halbzeit mächtig auf.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat auch dank Rückkehrer Fabian Reese seine Außenseiterchance im Aufstiegsrennen gewahrt. Die Berliner feierten am Sonntag ein 5:2 (4:1) bei Fortuna Düsseldorf, der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt nach dem 27. Spieltag allerdings nur schwer aufzuholende sieben Punkte. Die Fortuna verpasste einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Düsseldorf war in der munteren und offensiv geführten Begegnung durch ein Eigentor von Linus Gechter (4.) früh in Führung gegangen. Hertha gelang durch Kapitän Reese (18., 26.), den Ex-Düsseldorfer Dawid Kownacki (44.) und Marten Winkler (45.+6) noch vor der Pause die Wende. Cedric Itten (54.) ließ die Fortuna hoffen, doch Luca Schuler (90.+4) sorgte an seinem 27. Geburtstag für den Endstand.

„Ich glaube, wir haben einen guten Matchplan und auch eine gute Abschlussstatistik gehabt. Der Pausenstand war hochverdient. Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht“, sagte Reese bei Sky.

Die Hertha erwischte einen Fehlstart. Bei einem Konter der Fortuna ließen sich die Blau-Weißen überrumpeln, die Hereingabe von Moritz Heyer lenkte Gechter ins eigene Tor. Beim Schuss von Anouar El Azzouzi rettete die Latte (11.).

Dann aber wachte Hertha auf. Reese, der nach Gelbsperre in die Startelf zurückkehrt war, brachte Berlin zurück ins Spiel. Der Pfosten verhinderte kurz danach Reeses zweites Tor (20.), das ihm dann doch gelang. Gegen Winkler (36.) und Paul Seguin (41.) parierte Florian Kastenmeier stark, Kownacki und abermals Winkler waren noch vor der Pause erfolgreich. Die Fortuna fand offensiv kaum Lösungen, gute Chancen wie durch Shinta Appelkamp (45.+5) waren selten.