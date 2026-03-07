Bittere Serie beendet: Fortuna mit Befreiungsschlag beim FCN

SID 07.03.2026 • 14:56 Uhr Die Düsseldorfer gewinnen erstmals seit September in der Fremde und verschaffen sich erneut Luft im Abstiegskampf.

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine schwarze Auswärtsserie beendet und den nächsten wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gefeiert. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen sieben Auswärtsspielen gewann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) und holte erstmals seit September drei Zähler in der Fremde. Nach dem zweiten Sieg in Folge hat die Fortuna vorerst sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

Shinta Appelkamp (53.) traf für die Düsseldorfer, die in der Tabelle an Nürnberg vorbeizogen. Für das Team von Trainer Miroslav Klose, das mit 30 Zählern einen Punkt weniger auf dem Konto hat als die Fortuna, endete nach acht Heimspielen ohne Niederlage eine starke Serie vor den eigenen Fans.

Ein Treffer von Appelkamp macht den Unterschied

Nachdem Kapitän und Abwehrchef Fabio Gruber nach nur sieben Minuten verletzt ausgewechselt worden war, kam der Club nur schleppend in die Partie. Düsseldorf übernahm die Kontrolle, nach der besten Chance der ersten Halbzeit durch Satoshi Tanaka (25.) wurden aber auch die Gastgeber wieder aktiver.

Große Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware.