Bochum verlängert mit Stammkeeper Horn

SID 20.03.2026 • 10:56 Uhr Der vorherige Vertrag des VfL-Torhüters wäre 2027 ausgelaufen.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Vertrag mit Torhüter Timo Horn vorzeitig verlängert. Der 32 Jahre alte Stammkeeper des VfL unterschrieb bis 2028, sein vorheriger Vertrag wäre 2027 ausgelaufen. Horn war 2024 nach einem halben Jahr bei RB Salzburg ins Ruhrgebiet gewechselt, zuvor hatte er 21 Jahre lang bei seinem Jugendklub 1. FC Köln gespielt.