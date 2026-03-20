Bochum verlängert mit Stammkeeper Horn

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Vertrag mit Torhüter Timo Horn vorzeitig verlängert. Der 32 Jahre alte Stammkeeper des VfL unterschrieb bis 2028, sein vorheriger Vertrag wäre 2027 ausgelaufen. Horn war 2024 nach einem halben Jahr bei RB Salzburg ins Ruhrgebiet gewechselt, zuvor hatte er 21 Jahre lang bei seinem Jugendklub 1. FC Köln gespielt.
Bochum trifft Horn-Entscheidung
Der vorherige Vertrag des VfL-Torhüters wäre 2027 ausgelaufen.
Timo Horn verlängert bis 2028
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Im Februar 2025 hatte Horn – damals noch in der Bundesliga – die Position als Nummer eins der Bochumer übernommen. Seither stand der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2016 in 42 Pflichtspielen im Tor. Insgesamt bestritt er in seiner Karriere 214 Bundesligaspiele.