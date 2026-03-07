Dank Doppelschlag: Bochum verschafft sich Luft

SID 07.03.2026 • 22:29 Uhr Der VfL springt auf Tabellenplatz neun und vergrößert den Abstand zur Abstiegszone. Kaiserslautern verliert endgültig den Anschluss an die Aufstiegsränge.

Der VfL Bochum hat sich im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ordentlich Luft verschafft. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler drehte eine packende Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern dank eines Doppelschlags in der zweiten Halbzeit und gewann mit 3:2 (1:1).

Nach zuvor vier Ligaspielen in Serie ohne Sieg vergrößerten die Bochumer den Abstand auf den Relegationsrang auf sieben Punkte und sprangen auf Tabellenplatz neun.

Lautern-Aufstieg rückt in weite Ferne

Callum Marshall (66.) und Mats Pannewig (69.) brachten den VfL innerhalb von drei Minuten auf die Siegerstraße. Zuvor hatten Norman Bassette (30.) und Marlon Ritter (50.) die Bochumer Führung durch Philipp Hofmann (9.) gedreht. Kaiserslautern muss nach der zweiten Niederlage in Folge wohl endgültig alle Aufstiegshoffnungen begraben - der Rückstand auf Platz drei beträgt elf Zähler.