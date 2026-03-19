Derby-Time: Hannover mit heißem Herzen und kühlem Kopf

SID 19.03.2026 • 14:06 Uhr Der Niedersachsen-Klassiker birgt diesmal aufgrund der Tabellensituation noch einmal eine besondere Brisanz.

Heißes Herz, kühler Kopf: Trainer Christian Titz (54) von Hannover 96 setzt vor dem Derby gegen Eintracht Braunschweig auf die richtige Mischung bei seinem Team. Er wolle nicht, dass seine Spieler in ihren „Gedanken zu überhitzt“ sind, sagte Titz mit Blick auf den Niedersachsen-Klassiker am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky): „Sie können ganz viel Energie und ganz viel Spannungsbogen haben. Aber wichtig ist, dass das nicht zu früh entsteht und dass sie auch in dem Fokus drin bleiben, wie wir das Spiel bestreiten wollen“.

Aufgrund der Tabellensituation steckt in dem Derby noch einmal mehr Brisanz als ohnehin schon. Für Hannover geht es um den Aufstieg, Braunschweig kämpft gegen den Abstieg. Der neue Löwen-Trainer Lars Kornetka geht mit einem Sieg aus seinem Debüt in die Partie beim Erzrivalen.

„Ich bin ganz gut vorbereitet. Bei den allerersten Gesprächen haben wir schon darüber geredet, dass dieses Derby auch Teil der ersten Aufgaben wird. Deswegen war es für uns wichtig, dass wir das erste Spiel gegen Düsseldorf gut gestaltet haben“, sagte Kornetka: „Jetzt gehen wir mit breiter Brust in dieses Aufeinandertreffen gegen eine gute Mannschaft.“

Als Favorit gilt indes Hannover, die 96er haben nur zwei der letzten elf Derbys verloren (fünf Siege). Im Hinspiel setzte sich Hannover klar mit 3:0 durch, zu Hause ist man seit 33 Jahren gegen Braunschweig ungeschlagen.