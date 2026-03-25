Dresden verpflichtet Engels als neuen Kaderplaner

SID 25.03.2026 • 11:50 Uhr Der Zweitligist stellt sich im Bereich Scouting und Kaderplanung neu auf.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Stephan Engels als neuen Chefscout und Kaderplaner unter Vertrag genommen. Dies gab der Traditionsklub am Mittwoch bekannt. Der 35-Jährige kommt vom Drittligisten 1860 München und tritt ab 1. April die Nachfolge von Paul Wagner an.

„Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Arbeitsweise einen neuen Input geben und uns im Bereich Scouting weiterentwickeln kann“, sagte Sportgeschäftsführer Sören Gonther. Engels stehe für ein „hohes Engagement im Live Scouting“ und habe darüber hinaus viel Erfahrung. Engels war bereits in München als Kaderplaner tätig, als Chefscout hatte er zuvor unter anderem beim SC Verl gearbeitet.