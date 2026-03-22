Erster Sieg für Walter: Kieler Lebenszeichen im Keller

SID 22.03.2026 • 16:08 Uhr Der Bundesliga-Absteiger feiert einen wichtigen Auswärtssieg und meldet sich im Kampf um den Klassenerhalt zurück.

Spektakulärer Premierensieg im vierten Anlauf: Tim Walter hat endlich den ersten Erfolg in seiner zweiten Amtszeit als Trainer von Holstein Kiel gefeiert. Dem Team des 50-Jährigen gelang am Sonntagnachmittag ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt der 2. Fußball-Bundesliga. Kiel siegte im Duell der Erstliga-Absteiger nach einer Willensleistung mit 3:2 (2:1) beim zuletzt heimstarken VfL Bochum.

„Ich bin einfach unfassbar stolz. Einfach froh, dass wir heute endlich mal wieder gewonnen haben“, sagte Routinier Steven Skrzybski bei Sky: „Der Glaube, einfach mal wieder ein Spiel zu gewinnen, der kann viel helfen.“

Kasper Davidsen (8.), Phil Harres (45.+1) und Jonas Therkelsen (70.) trafen für die Kieler, die sich nach neun sieglosen Pflichtspielen in Folge mit nun 28 Punkten wieder an das rettende Ufer heran robbten. Die Treffer von Doppelpacker Philipp Hofmann (14./66.) waren zu wenig für die Bochumer, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Matus Bero (57.) weite Strecken der zweiten Hälfte in Unterzahl agieren mussten. Der VfL muss sich im Tabellenmittelfeld nun wieder nach unten orientieren. In der Nachspielzeit erhielt auch der Kieler Umut Tohumcu (90.+9) Gelb-Rot.