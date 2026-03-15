FC Schalke: Glatt Rot! Dzeko fliegt vom Platz

Moritz Pleßmann 15.03.2026 • 15:03 Uhr Schalkes Star-Stürmer Edin Dzeko fliegt nach einem groben Foulspiel vom Platz. Der Bosnier könnte in den entscheidenden Spielen um den Aufstieg fehlen.

Schockmoment für den FC Schalke 04! Star-Stürmer Edin Dzeko ist in der Zweitligapartie gegen Hannover 96 (2:2) nach 52 Minuten mit glatt Rot vom Platz geflogen.

Der Bosnier traf Gegenspieler Husseyn Chakroun, der zum Kopfball ging, mit den Stollen auf Bauchhöhe. Der Tritt war keineswegs beabsichtigt, aber dennoch hart.

Sky-Experte Simon Terodde kritisierte die Entscheidung nach der Partie deutlich: „Der Schiedsrichter greift ganz klar ins Spiel und in den Aufstiegskampf ein“, sagte der Ex-Profi und begründete sein Urteil: „Für mich ist das ein Unfall. Das Bein ist nicht gestreckt, sondern angewinkelt.“

Auch ein emotionaler Schalke-Coach Miron Muslic war mit der Roten Karte nicht einverstanden: „Ich muss aufpassen, ich bin sehr emotional. Mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gibt man da keine Rote Karte. So massiv in ein Spiel einzugreifen ist dann schon (…) er trifft ihn auf Bauchhöhe, das ist keine Rote Karte. Der Bruch im Spiel war natürlich da“, sagte er bei Sky.

2. Bundesliga: Dzeko fliegt vom Platz

Schiedsrichter Robin Braun zückte dennoch Rot und verwies Dzeko des Feldes. Miron Muslic reagierte prompt und stellte defensiv um, um die 2:0-Führung zu verwalten.

Dzeko selbst hatte für die Führung gesorgt, die Kenan Karaman vor der Pause auf 2:0 ausbaute. Maik Nawrocki traf zum 1:2-Anschluss (82.), zuvor hatte Loris Karius einen Elfmeter von Enzo Leopold gehalten. In der letzten Aktion des Spiels traf Benedikt Pichler zum 2:2-Ausgleich (90.+8).

Wie lange Dzeko fehlen wird, ist offen. Das Standardmaß sind zwei Spiele Sperre. Das wäre ein Unding für Muslic: „Warum sollte Edin Dzeko für sowas für zwei Spiele gesperrt werden“, fragte er sich bei Sky.