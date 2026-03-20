Fürth gibt Sieg im Abstiegskampf aus der Hand

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg aus der Hand gegeben. Die Franken verspielten beim Karlsruher SC eine 1:0-Führung und verloren am Ende 1:3 (1:0). Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel verpasste damit die Chance, den Abstand auf den Relegationsrang zu vergrößern.
Fürth gibt Sieg aus der Hand
Noel Futkeu nutzte früh einen Karlsruher Abwehrpatzer zur Fürther Führung (5.). Rafael Pinto Pedrosa glich kurz nach der Pause aus (46.). Die Niederlage der Gäste besiegelten Shio Fukuda (90.+3) und Fabian Schleusener (90.+7) in der Nachspielzeit.
Frühe Führung reicht Fürth nicht
Ein kapitaler Fehler ermöglichte vor 28.959 Zuschauern im Wildpark die Gästeführung: Dzenis Burnic verlor bei einem Dribbling am eigenen Strafraum den Ball, Futkeu traf im Nachschuss für die Fürther.
Nur 58 Sekunden nach Wiederbeginn machte Burnic seinen Fehler wieder gut, als er für Pinto Pedrosa zum Ausgleichstreffer auflegte. Auf der Gegenseite verpasste Felix Klaus mit einem direkten Freistoß nur knapp die erneute Führung für das Kleeblatt (54.). KSC-Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek traf den Pfosten (69.).
Durch Niederlage bleibt Fürth vorerst auf Rang 14 der Tabelle, droht nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage aber wieder weiter in den Keller zu rutschen. Karlsruhe festigt mit nun 37 Punkten einen Platz im Tabellenmittelfeld.