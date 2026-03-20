Fürth gibt Sieg im Abstiegskampf aus der Hand

SID 20.03.2026 • 20:29 Uhr In Karlsruhe reicht Greuther Fürth eine frühe Führung nicht, am Ende verlieren die Gäste. Nach zuletzt hoffnungsvollen Wochen lässt das Kleeblatt im Abstiegskampf Federn.

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg aus der Hand gegeben. Die Franken verspielten beim Karlsruher SC eine 1:0-Führung und verloren am Ende 1:3 (1:0). Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel verpasste damit die Chance, den Abstand auf den Relegationsrang zu vergrößern.

Noel Futkeu nutzte früh einen Karlsruher Abwehrpatzer zur Fürther Führung (5.). Rafael Pinto Pedrosa glich kurz nach der Pause aus (46.). Die Niederlage der Gäste besiegelten Shio Fukuda (90.+3) und Fabian Schleusener (90.+7) in der Nachspielzeit.

Frühe Führung reicht Fürth nicht

Ein kapitaler Fehler ermöglichte vor 28.959 Zuschauern im Wildpark die Gästeführung: Dzenis Burnic verlor bei einem Dribbling am eigenen Strafraum den Ball, Futkeu traf im Nachschuss für die Fürther.

Nur 58 Sekunden nach Wiederbeginn machte Burnic seinen Fehler wieder gut, als er für Pinto Pedrosa zum Ausgleichstreffer auflegte. Auf der Gegenseite verpasste Felix Klaus mit einem direkten Freistoß nur knapp die erneute Führung für das Kleeblatt (54.). KSC-Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek traf den Pfosten (69.).