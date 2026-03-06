Dzeko schießt Schalke unter Schmerzen zum Sieg

Edin Dzeko hat den FC Schalke 04 unter Schmerzen zum nächsten Sieg geschossen.

Der prominente Winterzugang erzielte beim 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld den Siegtreffer, musste in der ersten Hälfte aber am Rücken behandelt werden und nahm zwischenzeitlich sogar eine Schmerztablette ein.

Mit seiner achten Torbeteiligung im siebten Spiel hatte Dzeko Schalke nach schwierigem Beginn in Führung gebracht (15.). Nachdem Mercan Ayhan den Ball an die Latte geköpft hatte, staubte der Bosnier aus vier Metern zum 1:0 ab.

Dzeko wird am Rücken behandelt

Einige Minuten später unterbrach Schiedsrichter Tobias Reichel die Partie, um im Rahmen des Ramadans eine Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme zu geben.

In dieser Zeit ließ sich Dzeko, der zuvor schon merklich über den Rasen gehumpelt war, am Rücken behandeln und sich von einem Schalke-Betreuer eincremen. Kurz darauf gab dieser ihm eine Tablette, wie auch SPORT1 beobachtete.

Dzeko lief weiter unrund, kämpfte sich aber bis in die Halbzeit - und kehrte tatsächlich zurück.

Dzeko kämpft für Schalke

Der 39-Jährige lief immer noch schwerfällig, warf sich aber weiter in jeden Zweikampf. In der 88. Minute wurde er für Moussa Sylla ausgewechselt.

Schalke baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Liga vorerst auf zwei Punkte aus.