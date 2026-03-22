Hannover und Schmadtke trennen sich nach nur 81 Tagen

SID 22.03.2026 • 18:14 Uhr Der Sport-Geschäftsführer verlässt den Klub zum 31. März. Die Trennung sei "einvernehmlich" erfolgt.

Zweitligist Hannover 96 und Jörg Schmadtke gehen nach nur 81 Tagen wieder getrennte Wege. Die „einvernehmliche Trennung“ vom bisherigen Sport-Geschäftsführer zum 31. März gab der Aufstiegsaspirant am Sonntag bekannt. Eine Entscheidung über die Neubesetzung seiner Position werde man „zu gegebener Zeit“ treffen, zunächst werde diese interimsweise durch Geschäftsführer Henning Bindzus und Sportdirektor Ralf Becker übernommen, hieß es in der Klub-Mitteilung.

Schmadtke, der bereits von 2009 bis 2013 die erfolgreichste Zeit der jüngeren Klubgeschichte geprägt hatte, war erst an Heiligabend 2025 in den deutschen Profifußball zurückgekehrt. Der 62-Jährige trat zum 1. Januar die Nachfolge von Marcus Mann an, den es nach Österreich zu RB Salzburg zog. Sein Vertrag lief ursprünglich noch bis zum 28. Februar 2029.