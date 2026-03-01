2. Bundesliga: Hertha wahrt Mini-Aufstiegschance

SID 01.03.2026 • 15:29 Uhr Die Berliner gewinnen gegen Nürnberg 2:1. Das Ziel Aufstieg ist dennoch nur mit einem kleinen Wunder zu erreichen.

Den Erstliga-Aufstieg hatten die Verantwortlichen von Hertha BSC in der vergangenen Woche abgeschrieben - doch immerhin hat die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl nach der 2:5-Klatsche in Paderborn dank Josip Brekalo die geforderte Reaktion in der 2. Liga gezeigt. Die Berliner gewannen gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:1). Der Rückstand zu Platz drei beträgt acht Punkte.

Brekalo brachte Berlin in der 20. Minute in Führung. Tom Baack glich kurz vor der Pause für den FCN überraschend aus (45.+1). Brekalo gelang kurz vor Schluss der Siegtreffer (88.). Die Hertha hatte in den vergangenen Wochen das erklärte Ziel Aufstieg immer weiter aus den Augen verloren. Vor dem Duell mit Nürnberg, das im Mittelfeld platziert ist, hatte es in neun Spielen nur einen Sieg gegeben.

Hertha mit Reaktion nach Klatsche

Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich hatte vor der Partie klar gemacht, dass er „nach dem harten Rückschlag ein Zeichen und eine Reaktion sehen möchte“. Grundsätzlich müsse man „an der ein oder anderen Stelle nachjustieren“, sagte er bei Sky. Dauerhaft 2. Liga sei „zu wenig“.