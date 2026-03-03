Hüftverletzung: Kapitän Hoffmann fehlt Braunschweig länger

SID 03.03.2026 • 12:34 Uhr Zum Comeback von Ron-Thorben Hoffmann wird es nach Klubangaben frühestens im April kommen.

Eintracht Braunschweig muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga noch mehrere Wochen ohne Torhüter Ron-Thorben Hoffmann auskommen. Zum Comeback des Mannschaftskapitäns wird es nach Klubangaben frühestens im April kommen, Hoffmann hatte sich in der Vorwoche bei einem Trainings-Zusammenprall eine Hüftverletzung zugezogen.

Der 26-Jährige unterzieht sich nach eingehenden Untersuchungen einer konservativen Therapie und wird in München ein „gezieltes Rehaprogramm“ absolvieren, wie die Eintracht mitteilte. Eine Rückkehr im kommenden Monat sei denkbar, wenn die Behandlung anschlage.

„Nach dem Schock in der vergangenen Woche war es mir sehr wichtig, mir die nötige Zeit zu nehmen und alle Optionen mit den Ärzten zu besprechen. Ich bin zuversichtlich, dass die konservative Behandlung der richtige Ansatz ist, um der Mannschaft schnellstmöglich wieder auf dem Platz helfen zu können“, so Hoffmann: „Bei den Spielen werde ich vor Ort sein.“