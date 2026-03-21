Klose zerlegt Ex-Klub

SID 21.03.2026 • 14:55 Uhr Der 1. FC Nürnberg lässt dem 1. FC Kaiserslautern keine Chance. Miro Kloses Ex-Klub verpasst einmal mehr den Anschluss an die Topteams.

Miroslav Klose hat seiner alten Liebe 1. FC Kaiserslautern die ohnehin geringe Hoffnung auf ein Comeback im Aufstiegskampf endgültig genommen. Im Traditionsduell der 2. Bundesliga gewann der von Klose trainierte 1. FC Nürnberg mit 3:0 (1:0) gegen die Pfälzer. Der Rückstand des FCK auf die Spitzengruppe beträgt neun Punkte.

Luka Lotschoschwili (2.) sorgte mit einem Kopfball nach einer Ecke für einen Blitzstart der Nürnberger, Adam Markhiev (58., Foulelfmeter) und erneut Lotschoschwili (83.) entschieden das Spiel im Max-Morlock-Stadion.

Klose, dem bei den Roten Teufeln einst der Durchbruch zum Bundesliga-Profi gelungen war, blieb als Trainer auch im vierten Duell mit seinem Ex-Klub ungeschlagen. Dazu festigten die Franken ihren Platz im gesicherten Mittelfeld.

Nürnberg nach Blitzstart dominant

Die Priorität, hatte Klose im Vorfeld gesagt, liege weiterhin darauf, den Abstand auf den Tabellenkeller zu vergrößern. Über eine halbe Stunde ließ Nürnberg nichts anbrennen und dominierte das Spiel, erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs wachte Kaiserslautern auf. Eine Flanke von Paul Joly lenkte FCN-Torhüter Jan Reichert an die Latte (37.).