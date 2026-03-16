Trainer-Aus bei Zweitligist

SID 16.03.2026 • 12:13 Uhr Preußen Münster droht der Abstieg in die dritte Liga. Nun reagiert der Klub auf die sportliche Talfahrt.

Zweitligist Preußen Münster hat auf die sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Alexander Ende getrennt. Das gab der Klub am Tag nach der desolaten Vorstellung bei der 0:6-Niederlage bei Dynamo Dresden bekannt.

Neben Ende, der erst im vergangenen Sommer in Münster unterschrieben hatte, wurde auch Co-Trainer Zlatko Muhovic vom Verein freigestellt. Für das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg wird vorläufig U23-Coach Kieran Schulze-Marmeling übernehmen.

„Mit Alex war unser Ziel, eine klare und langfristig angelegte Spielidee aufzubauen. Diese Spielidee lebt von Attributen, die wir in der aktuellen Situation und nach der schwierigen Rückserie nicht mehr in der notwendigen Form auf den Platz bringen konnten“, sagte Ole Kittner, Münsters Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation.

„Konsequente Entscheidung im Sinne des Klubs“

„Mit dem Blick nach vorne und dem Bewusstsein, dass wir unser Saisonziel weiterhin aus eigener Kraft erreichen können, haben wir jetzt eine konsequente Entscheidung im Sinne des Klubs getroffen“, begründete Kittner den Schritt.

Nach dem blamablen Auftritt am Sonntag in Dresden liegt Münster auf Relegationsrang 16. In 26 Spielen sammelte der Verein lediglich 26 Punkte. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt zwei Zähler.