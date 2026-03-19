Nach Einspruch: Dzeko-Sperre auf ein Spiel reduziert

SID 19.03.2026 • 15:56 Uhr Der Starstürmer von Schalke 04 war nach einem Tritt am Sonntag vom Platz geflogen und ursprünglich für zwei Spiele gesperrt worden.

Tabellenführer Schalke 04 muss nur im Spitzenspiel der 2. Bundesliga bei Darmstadt 98 auf seinen Starstürmer Edin Dzeko verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) reduzierte die Sperre für den Rotsünder nach einem Einspruch der Königsblauen und einer mündlichen Verhandlung am Donnerstag auf eine Partie.

Dzeko hatte am Sonntag gegen Hannover 96 (2:2) die Rote Karte gesehen, am Dienstag an seinem 40. Geburtstag war er zunächst wegen „rohen Spiels“ für zwei Spiele gesperrt worden. Somit fehlt der bosnische Nationalspieler, der außerdem 20.000 Euro Strafe zahlen muss, nur am Samstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) in Darmstadt.

Dzeko: Für Richter Oberholz ein „Sonderfall“

Der vorsitzende Richter Stephan Oberholz sprach von einem „Sonderfall“. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass Dzeko nicht „rücksichtslos“, sondern „unbeholfen, ungelenk und unglücklich“ ohne hohe Intensität gehandelt habe. Deshalb liege „lediglich ein unsportliches Verhalten“ vor.