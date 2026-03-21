Nach Schock: Elversberg erobert Spitze

SID 21.03.2026 • 14:57 Uhr Durch den Sieg gegen Arminia Bielefeld erhöht Elversberg den Druck auf die Aufstiegsrivalen. Schon früh in der Partie setzt es einen Rückschlag.

Zweitligist SV Elversberg ist im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg zurück auf Kurs. Gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld kam die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner am Samstag zu einem verdienten 3:1 (1:0) und übernahm vorübergehend die Tabellenführung.

Im Spitzenspiel am Abend werden Darmstadt 98 oder Schalke 04 jedoch vorbeiziehen. Die Arminia verpasste beim fünften Spiel nacheinander ohne Sieg den erhofften Befreiungsschlag.

Lukas Petkov (38., 69.) und Amara Condé (76.) belohnten die überlegenen Elversberger und sicherten den 15. Saisonsieg. Bielefeld spielte nach der Roten Karte für Marvin Mehlem (51.) lange in Unterzahl, das Anschlusstor durch Christopher Lannert (84.) kam zu spät.

Früher Schock um Elversbergs Spielmacher

Elversberg hatte durch die frühe Verletzung von Bambasé Conté einen jähen Rückschlag verkraften müssen. Der Spielmacher humpelte bei seinem Startelf-Comeback vom Platz und wurde nach nur acht Minuten ausgewechselt. Trotzdem dominierten die Saarländer und hatten beim Pfostenschuss von Petkov (16.) Pech. Tom Zimmerschied (23.) schoss freistehend daneben. Dann erlöste Petkov die spielstarken Elversberger.