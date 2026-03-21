Zweitligist SV Elversberg ist im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg zurück auf Kurs. Gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld kam die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner am Samstag zu einem verdienten 3:1 (1:0) und übernahm vorübergehend die Tabellenführung.
Nach Schock: Elversberg erobert Spitze
Im Spitzenspiel am Abend werden Darmstadt 98 oder Schalke 04 jedoch vorbeiziehen. Die Arminia verpasste beim fünften Spiel nacheinander ohne Sieg den erhofften Befreiungsschlag.
Lukas Petkov (38., 69.) und Amara Condé (76.) belohnten die überlegenen Elversberger und sicherten den 15. Saisonsieg. Bielefeld spielte nach der Roten Karte für Marvin Mehlem (51.) lange in Unterzahl, das Anschlusstor durch Christopher Lannert (84.) kam zu spät.
Früher Schock um Elversbergs Spielmacher
Elversberg hatte durch die frühe Verletzung von Bambasé Conté einen jähen Rückschlag verkraften müssen. Der Spielmacher humpelte bei seinem Startelf-Comeback vom Platz und wurde nach nur acht Minuten ausgewechselt. Trotzdem dominierten die Saarländer und hatten beim Pfostenschuss von Petkov (16.) Pech. Tom Zimmerschied (23.) schoss freistehend daneben. Dann erlöste Petkov die spielstarken Elversberger.
Kurz nach dem Wiederanpfiff ging Mehlem zu hart in den Zweikampf mit Luca Schnellbacher, traf diesen mit offener Sohle im Bereich der Achillessehne. Elversberg drängte auf den zweiten Treffer, Zimmerschied (59.) scheiterte aus kurzer Distanz. Petkov sorgte mit seinem zweiten Treffer für Sicherheit, Condé machte alles klar.