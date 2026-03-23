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Paderborn verpflichtet Offensivspieler Millgramm

Zweitligist verkündet Transfer

Paderborn verpflichtet einen Offensivspieler von einem Ligakonkurrenten - die Planungen schreiten damit weiter voran.
Arminia Bielefeld rettet in der 90. Spielminute einen Punkt gegen Paderborn. Doch wie lief die Auswahl, wer den entscheidenden Elfmeter schießen darf?
SID
Paderborn verpflichtet einen Offensivspieler von einem Ligakonkurrenten - die Planungen schreiten damit weiter voran.

Der SC Paderborn treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran und hat Albert Millgramm zur Saison 2026/27 verpflichtet.

Wie der Klub am Montagnachmittag verkündete, kommt der Offensivspieler ablösefrei vom 1. FC Magdeburg, genauere Angaben zur Vertragslaufzeit machte der SCP indes nicht.

Paderborn: Diese Gründe sprechen für den Millgramm-Transfer

„Albert ist schnell, technisch gut und hat seine Stärken auch im direkten Duell“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Sebastian Lange: „In der Offensive wird er unsere Mannschaft weiter verstärken und wir sind davon überzeugt, dass ihm der nächste Schritt bei uns gelingen wird.“

Der 21-Jährige absolvierte in dieser Saison seine ersten beiden Zweitligapartien und verbuchte zudem in 19 Auftritten für die U-23 der Magdeburger fünf Tore sowie fünf Vorlagen.

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