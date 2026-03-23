Paderborn verpflichtet Offensivspieler Millgramm

SID 23.03.2026 • 17:07 Uhr Paderborn verpflichtet einen Offensivspieler von einem Ligakonkurrenten - die Planungen schreiten damit weiter voran.

Der SC Paderborn treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran und hat Albert Millgramm zur Saison 2026/27 verpflichtet.

Wie der Klub am Montagnachmittag verkündete, kommt der Offensivspieler ablösefrei vom 1. FC Magdeburg, genauere Angaben zur Vertragslaufzeit machte der SCP indes nicht.

Paderborn: Diese Gründe sprechen für den Millgramm-Transfer

„Albert ist schnell, technisch gut und hat seine Stärken auch im direkten Duell“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Sebastian Lange: „In der Offensive wird er unsere Mannschaft weiter verstärken und wir sind davon überzeugt, dass ihm der nächste Schritt bei uns gelingen wird.“