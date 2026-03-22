Paukenschlag! Vorzeitiges Schmadtke-Aus in Hannover verkündet

Hannover 96 hat die einvernehmliche Trennung von Sportgeschäftsführer Jörg Schmadtke bekannt gegeben.
Schmadtke-Aus in Hannover!
Wie die Niedersachsen am Sonntag mitteilten, werden die Aufsichtsgremien des Klubs zu gegebener Zeit über die Neubesetzung des Geschäftsführers Sport der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA entscheiden. Die Zusammenarbeit mit Schmadtke endet einvernehmlich zum 31. März 2026, Gründe für das Aus nannte der Klub nicht.
Vorzeitiges Aus nach drei Monaten
Die Aufgaben von Schmadtke werden interimsweise durch den Geschäftsführer Henning Bindzus und den Sportdirektor Ralf Becker übernommen, teilte der Zweitligist mit.
Der 62-Jährige war erst am 1. Januar dieses Jahres als Geschäftsführer Sport nach Hannover zurückgekehrt. Nach gerade einmal drei Monaten endet sein Engagement. Schmadtkes Vertrag in Hannover lief eigentlich bis zum 28. Februar 2029.
Während seiner ersten Amtszeit (2009-2013) hatte der Verein die Bundesliga-Saison 2010/2011 auf dem vierten Platz beendet, das Team spielte in den beiden Folgejahren zudem in der Europa League. Nach seinem Abschied arbeitete Schmadtke beim 1. FC Köln und VfL Wolfsburg, bis Februar 2024 war er als Sportdirektor des FC Liverpool tätig gewesen.
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