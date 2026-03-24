Schalke erzielt erneut positives Halbjahresergebnis

SID 24.03.2026 • 12:21 Uhr Der FC Schalke legt erneut ein gutes Ergebnis vor - auch wenn der Umsatz deutlich zurückgegangen ist.

Zweitligist Schalke 04 hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 erneut schwarze Zahlen geschrieben. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erwirtschafteten die Königsblauen zwischen Juli und Dezember 2025 einen Konzernüberschuss von 2,5 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 6,6). Der Umsatz lag bei 83,5 Millionen Euro nach 95,0 Millionen Euro im Vergleichszeitraum.

Der Rückgang ist laut Verein vor allem auf weniger Sonderveranstaltungen in der Arena zurückzuführen. Dort werden neben den Fußballspielen auch Konzerte und andere Veranstaltungen durchgeführt. Zuwächse verbuchte Schalke dagegen im Sponsoring (20,4 Millionen Euro) und Merchandising (11,2 Millionen Euro).

Im Aufstiegsfall: Schalke hofft auf Gewinn

Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers sprach von einem „absolut im Rahmen unserer Erwartungen“ liegenden Ergebnis und verwies auf Fortschritte bei der wirtschaftlichen Stabilisierung. Außerdem zahlte der Klub zwei staatlich abgesicherte Darlehen über mehr als 25,4 Millionen Euro vollständig zurück.

Zudem trieb der Klub seine finanzielle Konsolidierung weiter voran und löste unter anderem einen Konsortialkredit sowie ein Corona-Darlehen vorzeitig ab. Grundlage dafür war die Platzierung einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 90 Millionen Euro. Das negative Eigenkapital verringerte sich auf 96,6 Millionen Euro, Schalke werde „die Eigenkapitalregel der DFL auch für 2025 erfüllen“, sagte Rühl-Hamers – auch dank einer Anpassung der DFL-Lizenzierungsordnung. 2022 hatte das negative Eigenkapital noch knapp 110 Millionen Euro betragen.