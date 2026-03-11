Schalke: Karius zurück im Mannschaftstraining

SID 11.03.2026 • 11:37 Uhr Torhüter Loris Karius kehrt ins Schalker Teamtraining zurück. Der Stammkeeper hatte drei Spiele verpasst.

Torhüter Loris Karius ist beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Stammkeeper, der wegen Rückenbeschwerden die vergangenen drei Spiele verpasst hatte, nahm am Mittwoch wieder an der Einheit mit dem Team teil.

Zu Beginn der Woche hatte er noch individuelles Training absolviert. Winterzugang Kevin Müller hatte den 32-Jährigen vertreten, vor allem beim 1:0-Sieg am vergangenen Freitag gegen Arminia Bielefeld mit einer starken Leistung.