2. Bundesliga>

Schalke: Karius zurück im Mannschaftstraining

Gute Nachrichten für Schalke

Torhüter Loris Karius kehrt ins Schalker Teamtraining zurück. Der Stammkeeper hatte drei Spiele verpasst.
SID
Torhüter Loris Karius ist beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Stammkeeper, der wegen Rückenbeschwerden die vergangenen drei Spiele verpasst hatte, nahm am Mittwoch wieder an der Einheit mit dem Team teil.

Zu Beginn der Woche hatte er noch individuelles Training absolviert. Winterzugang Kevin Müller hatte den 32-Jährigen vertreten, vor allem beim 1:0-Sieg am vergangenen Freitag gegen Arminia Bielefeld mit einer starken Leistung.

Starstürmer Edin Dzeko trainierte individuell. Der bosnische Nationalspieler, der in seinen ersten sieben Zweitligaspielen mit dem Tabellenführer fünf Tore erzielte und drei weitere vorbereitete, hatte am Freitag nach einem Zweikampf in der Anfangsphase trotz Rückenbeschwerden bis kurz vor Schluss weitergespielt.

