Schalke: Sylla soll Dzeko in Darmstadt ersetzen

SID 19.03.2026 • 14:35 Uhr Der Toptorjäger der Vorsaison ist seit Monaten ohne Treffer.

Ausgerechnet im Topspiel beim Tabellenzweiten muss Schalke 04 auf seinen neuen Star Edin Dzeko verzichten, doch Trainer Miron Muslic vertraut weiter auf sein neues Offensivsystem – mit einem alten Bekannten. Moussa Sylla, der Toptorjäger der Vorsaison, soll den gesperrten Winterzugang ersetzen, kündigte der Coach des Spitzenreiters der 2. Fußball-Bundesliga vor dem Gipfeltreffen am Samstag (20.30 Uhr/Nitro und Sky) bei Darmstadt 98 an.

„Wir haben vollstes Vertrauen in ihn, er wird am Samstagabend starten“, erklärte Muslic am Donnerstag. Dzeko ist wegen seiner Roten Karte beim 2:2 am vergangenen Sonntag gegen Hannover 96 gesperrt. „Natürlich wird uns Edin fehlen. Ihn eins zu eins zu ersetzen, ist einfach nicht möglich“, gab der Trainer zu und fügte mit Blick auf die Hinrunde an: „Aber wir haben sehr viele Spiele ohne ihn gewonnen. Die Struktur ist nicht abhängig von einem Spieler.“

Zum defensiveren System der Hinrunde mit einer Fünfer-Abwehrkette will Muslic in Darmstadt aber nicht zurückkehren. Die offensivere Variante mit Viererkette, mit der Schalke in sechs Spielen 13 Tore und zwölf Punkte verzeichnete, „passt perfekt“, betonte er. „Am Ansatz, an den Prinzipien, wie wir spielen, werden wir nichts ändern.“