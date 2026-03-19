Schalke: Sylla soll Dzeko in Darmstadt ersetzen

Ausgerechnet im Topspiel beim Tabellenzweiten muss Schalke 04 auf seinen neuen Star Edin Dzeko verzichten, doch Trainer Miron Muslic vertraut weiter auf sein neues Offensivsystem – mit einem alten Bekannten. Moussa Sylla, der Toptorjäger der Vorsaison, soll den gesperrten Winterzugang ersetzen, kündigte der Coach des Spitzenreiters der 2. Fußball-Bundesliga vor dem Gipfeltreffen am Samstag (20.30 Uhr/Nitro und Sky) bei Darmstadt 98 an.
Schalke: So soll Dzeko ersetzt werden
„Wir haben vollstes Vertrauen in ihn, er wird am Samstagabend starten“, erklärte Muslic am Donnerstag. Dzeko ist wegen seiner Roten Karte beim 2:2 am vergangenen Sonntag gegen Hannover 96 gesperrt. „Natürlich wird uns Edin fehlen. Ihn eins zu eins zu ersetzen, ist einfach nicht möglich“, gab der Trainer zu und fügte mit Blick auf die Hinrunde an: „Aber wir haben sehr viele Spiele ohne ihn gewonnen. Die Struktur ist nicht abhängig von einem Spieler.“
Zum defensiveren System der Hinrunde mit einer Fünfer-Abwehrkette will Muslic in Darmstadt aber nicht zurückkehren. Die offensivere Variante mit Viererkette, mit der Schalke in sechs Spielen 13 Tore und zwölf Punkte verzeichnete, „passt perfekt“, betonte er. „Am Ansatz, an den Prinzipien, wie wir spielen, werden wir nichts ändern.“
Dzeko, der am Dienstag seinen 40. Geburtstag feierte und bereits ins seine bosnische Heimat zu den WM-Playoffs abgereist ist, hat in seinen ersten acht Spielen mit Schalke sechs Tore und drei Vorlagen verbucht, war somit an 60 Prozent aller Treffer beteiligt. Sylla dagegen, der sich im Winter eigentlich schon nach New York verabschiedet hatte, ehe der Transfer doch noch klappte, ist seit 869 Zweitliga-Minuten ohne Tor. Dennoch vertraut Muslic dem Nationalspielers Malis: „Er ist sehr professionell und sehr positiv, er hat sich nie aufgegeben.“ Sein letztes Zweitliga-Tor erzielte Sylla im Oktober im Hinspiel – zum 1:0-Sieg der Schalker.