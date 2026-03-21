Schwere Verletzung überschattet Schalke-Spiel

SID , Moritz Thienen 21.03.2026 • 22:28 Uhr Das Top-Spiel zwischen Darmstadt 98 und dem FC Schalke 04 endet Unentschieden. Eine schwere Verletzung überschattet das Duell.

Was für eine bittere Szene für Luca Marseiler und Darmstadt 98. Der Mittelfeldspieler verletzte sich ohne Gegnereinwirkung offenbar am Knie so schwer, dass er im Top-Spiel gegen Schalke 04 früh mit der Trage vom Feld gebracht werden musste.

Die Verletzung sorgte für einen großen Schockmoment bei beiden Teams. Gleich nach der Verletzung eilten zahlreiche Teamkollegen zu Marseiler. Auch die Spieler vom Gegner Schalke war der Schock über die schwere Verletzung anzusehen. Sie spendeten dem Gegenspieler Trost, bevor er vom Platz getragen wurde.

„Erstmal vorab möchte ich sagen, dass es Luca hoffentlich gut geht mit der schweren Verletzung. Das sieht nicht gut aus so im Spiel. Er hat sich glaube ich das Knie verdreht. Ich hoffe, er kommt schnell wieder auf die Beine. Sowas will man nicht. Deshalb erstmal alles Gute“, sagte Schalke-Spieler Timo Becker nach dem Spiel bei Sky.

„Wir sind gerade alle kurz zu ihm gegangen. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu schlimm ist. Es sah aber nicht sehr gut aus. Das tut sehr, sehr weh und tut mir sehr leid für ihn“, zeigte sich Darmstadts Fabian Nürnberger geschockt.

Ähnlich ging es auch seinem Teamkollegen Marco Richter: „Es tut uns allen natürlich sehr leid. Wir hoffen mal das Beste. Ich habe ihn auch gefragt und es fühlt sich leider wohl nicht ganz so gut an. Wir geben die letzten Spiele auch Gas für ihn, sollte es schlimmer ausfallen.“

2. Bundesliga: Schalke bleibt Tabellenführer

Auch ohne seinen gesperrten Starstürmer Edin Dzeko hat Schalke 04 die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga behauptet. Die Königsblauen erkämpften sich im Spitzenspiel bei Darmstadt 98 ein 1:1 (1:1) und liegen sieben Spiele vor Schluss einen Punkt vor den Verfolgern SV Elversberg und SC Paderborn. Die Lilien folgen im engen Aufstiegsrennen einen weiteren Zähler zurück auf Rang vier.

Moussa Sylla, der Winterzugang Dzeko nach dessen Roter Karte gegen Hannover 96 (2:2) ersetzte, brachte Schalke mit seinem ersten Tor nach 912 Minuten in Führung (44.). Torjäger Isac Lidberg glich für Darmstadt mit seinem 14. Saisontreffer aus (45.+5). Für die Gastgeber endete eine Serie von sieben Heimsiegen.

Die Lilien jubelten früh über einen Slapsticktreffer: Nachdem Loris Karius einen Schuss von Fabian Nürnberger abgewehrt hatte, fabrizierten die Schalker ein kurioses Eigentor. Nikola Katic schoss beim Klärungsversuch den auf dem Rasen liegenden Moussa Ndiaye an, der den Ball ins Tor lenkte (18.). Doch Schiedsrichter Robert Hartmann nahm die vermeintliche Führung nach Videobeweis zurück: Nürnberger hatte Ndiaye in die Wade getreten.

Vor der Pause geriet 98 auch noch in Rückstand: Nach einer Ecke von Adil Aouchiche köpfte Timo Becker an den Pfosten, Sylla staubte per Kopf ab. Doch Lidberg gelang aus der Drehung der Ausgleich.

Nach der Pause rettete Schalke-Keeper Karius in höchster Not gegen Fraser Hornby (62.). Auf der Gegenseite vergab der eingewechselte Christian Gomis eine Großchance (84.).