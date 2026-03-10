Bericht: Braunschweig-Trainer muss gehen

SID 10.03.2026 • 14:38 Uhr Eintracht Braunschweig kämpft gegen den Abstieg und setzt nun offenbar auf einen neuen Trainer.

Trainerwechsel im Abstiegskampf: Eintracht Braunschweig hat sich nach Sky-Informationen von Coach Heiner Backhaus getrennt. Der Fußball-Zweitligist aus Niedersachsen bestätigte die Entscheidung am Dienstag zunächst noch nicht.

Die Löwen, die am Samstag beim 1:1 in Paderborn erst in letzter Minute den Ausgleich kassierten, müssen als Tabellen-15. um den Klassenerhalt bangen. Die Eintracht blieb zuletzt fünf Spiele ohne Sieg, die Situation im Rennen um den Ligaverbleib ist enorm eng.