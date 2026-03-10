Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Bericht: Braunschweig-Trainer muss gehen

Bericht: Eintracht-Trainer muss gehen

Eintracht Braunschweig kämpft gegen den Abstieg und setzt nun offenbar auf einen neuen Trainer.
Heiner Backhaus hat offenbar keine Zukunft in Braunschweig
© IMAGO/Ulrich Hufnagel
SID
Eintracht Braunschweig kämpft gegen den Abstieg und setzt nun offenbar auf einen neuen Trainer.

Trainerwechsel im Abstiegskampf: Eintracht Braunschweig hat sich nach Sky-Informationen von Coach Heiner Backhaus getrennt. Der Fußball-Zweitligist aus Niedersachsen bestätigte die Entscheidung am Dienstag zunächst noch nicht.

Die Löwen, die am Samstag beim 1:1 in Paderborn erst in letzter Minute den Ausgleich kassierten, müssen als Tabellen-15. um den Klassenerhalt bangen. Die Eintracht blieb zuletzt fünf Spiele ohne Sieg, die Situation im Rennen um den Ligaverbleib ist enorm eng.

Am Samstag (13.00 Uhr) steht für Braunschweig ein wichtiges Duell mit Fortuna Düsseldorf an. Dann könnte schon ein neuer Trainer auf der Bank sitzen. Backhaus war im Sommer 2025 zu dem Traditionsklub gewechselt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite