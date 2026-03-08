VAR-Sabotage durch Fans - Hertha siegt spät in Münster

SID 08.03.2026 • 15:34 Uhr Berlin gewinnt mit einem späten Treffer, die Münsteraner Fans stehen im Mittelpunkt.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seine Minimalchance auf einen unverhofften Aufstieg am Leben gehalten. Bei Abstiegskandidat Preußen Münster siegte das Team von Trainer Stefan Leitl am Sonntag durch ein spätes Tor mit 2:1 (1:0). Der Rückstand auf die Aufstiegsränge beträgt neun Spieltage vor Saisonende acht Punkte. Für Aufsehen sorgte eine VAR-Sabotage durch Münsteraner Fans.

Marten Winkler erzielte den Siegtreffer für Berlin (90.+3). Zuvor hatte Münsters Jannis Heuer (46.) die Führung durch einen Foulelfmeter von Fabian Reese (45.+4) egalisiert. Nach dem befreienden Sieg gegen Eintracht Braunschweig in der Vorwoche (2:1) stecken die Preußen mit der Niederlage weiter im Abstiegskampf fest.

Im Preußenstadion kam es zu einem Kuriosum: Wie die DFB Schiri GmbH dem SID einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigte, habe ein Zuschauer den Stecker am VAR-Monitor gezogen.

Als Schiedsrichter Felix Bickel an die Seitenlinie gebeten worden war, hatte er auf einen schwarzen Bildschirm geblickt. Anscheinend hatte ein über den Zaun gesprungener vermummter Fan ein Kabel aus dem Gerät gerissen. „Dem VAR den Stecker ziehen“, stand parallel auf einem Spruchband an der Preußen-Kurve.

Kurz vor der Pause hatte Münsters Niko Koulis den Hertha-Profi Michael Cuisance im Strafraum zu Fall gebracht. Bickel ließ laufen und wurde wenig später von Video-Schiedsrichterin Katrin Rafalski gebeten, sich die Szene noch einmal anzuschauen. Der Referee stand ratlos vorm Bildschirm und bezog sich kurz darauf in seiner Begründung über das Stadionmikrofon ausdrücklich auf den Kölner Keller: „Meine Kollegin Katrin Rafalski hat festgestellt, dass der 24er von Münster Cuisance klar am Schienbein trifft. Deswegen lautet meine finale Entscheidung: Strafstoß.“ Reese verwandelte.