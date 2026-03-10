2. Bundesliga: Wimmer verlässt Regensburg und wird Co-Trainer in Kiel

SID 10.03.2026 • 11:40 Uhr Michael Wimmer wird bei Kiel Assistent von Tim Walter. Dafür gibt er seinen bisherigen Posten als Cheftrainer von Jahn Regensburg auf.

Chefcoach Michael Wimmer verlässt auf eigenen Wunsch den Fußball-Drittligisten SSV Jahn Regensburg und wird Co-Trainer beim Zweitligisten Holstein Kiel. Das gaben beide Klubs am Dienstag bekannt. In Kiel wird der 45-Jährige Assistent von Tim Walter, beide hatten 2019 bereits für wenige Monate gemeinsam beim VfB Stuttgart gearbeitet.

„Es war bereits mit der Verpflichtung von Tim geplant, Michael Wimmer mit einzubinden“, sagt Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe. Walter hatte den Job bei Holstein am 24. Februar angetreten. Walter erklärte, er schätze Wimmers „akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz und bei der Gegneranalyse“.

Regensburg entspricht Wimmers Wunsch

Laut Regensburg hatte der zu Saisonbeginn verpflichtete Wimmer zuletzt „wiederholt“ den Wunsch geäußert, den Jahn zu verlassen. „Der SSV hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst“, sagte Geschäftsführer Philipp Hausner.