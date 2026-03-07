Zurück auf Platz zwei: Darmstadt verschärft Kieler Krise

SID 07.03.2026 • 15:03 Uhr Nach mehr als einer Stunde in Überzahl siegt 98 und klettert auf einen direkten Aufstiegsrang.

Der SV Darmstadt ist dank seiner Heimstärke und langer Überzahl in der 2. Bundesliga auf einen direkten Aufstiegsplatz zurückgekehrt. Gegen das abstiegsgefährdete Holstein Kiel setzte sich das Team von Trainer Florian Kohfeldt am 25. Spieltag 2:0 (0:0) durch und kletterte mit dem siebten Heimsieg in Serie auf Rang zwei.

Torjäger Isac Lidberg (48.) und Niklas Schmidt (52.) trafen für die im eigenen Stadion in dieser Saison noch ungeschlagenen Darmstädter.

Die Gäste aus Kiel, bei denen sich Marcus Müller (26.) früh mit Gelb-Rot verabschiedete, blieben auch im zweiten Spiel mit Rückkehrer Tim Walter auf der Trainerbank sieglos und rutschten nach nun sieben Ligaspielen ohne Erfolg auf Relegationsplatz 16 ab.

Platzverweis verändert den Spielverlauf

Kiel begann am Böllenfalltor stark, bereits in der vierten Spielminute vergab Andu Yobel Kelati die Riesenchance zur Führung. Danach verschaffte sich Darmstadt aber mehr Zugriff, hatte mehr Vorteile. Der Platzverweis für Müller nach einem harten Einsteigen gegen Luca Marseiler änderte die Voraussetzungen dann grundlegend.