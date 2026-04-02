2. Bundesliga: Co-Trainer verlängert auf Schalke

SID 07.04.2026 • 13:29 Uhr Tim Hoogland bleibt dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 langfristig erhalten. Der Assistenzcoach verlängert bis 2029.

Co-Trainer Tim Hoogland bleibt dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 langfristig erhalten. Wie der Spitzenreiter am Dienstag mitteilte, verlängerte der 40-Jährige seinen Vertrag um drei Jahre bis 2029. Hoogland war im November 2024 aus der U19 zum Profiteam gekommen.

Der frühere Schalke-Profi fungiert als Verbindung zwischen der Lizenzmannschaft und der Knappenschmiede und coacht das Team bei Standardsituationen. Hoogland hatte seine aktive Karriere im Jahr 2020 beendet und war ein Jahr später als Assistent bei der U17 eingestiegen. 2022 folgte der Schritt zur U19.

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Als Spieler war Hoogland unter anderem in der Schalker Jugend ausgebildet worden, ehe er von 2004 bis 2007 und von 2010 bis 2014 bei den Gelsenkirchenern unter Vertrag stand. In Deutschland stand er außerdem für den FSV Mainz 05, den VfB Stuttgart und den VfL Bochum auf dem Platz.