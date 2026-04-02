2. Bundesliga: Eklat von Dresden hat Konsequenzen!

Philipp Heinemann 05.04.2026 • 23:53 Uhr Der Eklat von Dresden hat Folgen: Der DFB kündigt erste Schritte an, die Polizei ergreift Maßnahmen und ein Innenminister wählt klare Worte.

Der Eklat beim Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC hat erste Konsequenzen. Der Deutsche Fußball Bund wird nach den Fankrawallen Ermittlungen aufnehmen.

„Wir können bestätigen, dass der DFB-Kontrollausschuss nach den Vorkommnissen im Rahmen des Zweitligaspiels zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC zu Beginn der neuen Woche Ermittlungsverfahren gegen beide Vereine einleiten wird“, teilte der DFB der dpa mit.

Demnach sollen beide Klubs zunächst zu einer Stellungnahme aufgefordert werden.

Polizei ermittelt auch wegen Landfriedensbruch

Massive Fan-Ausschreitungen hatten beim 1:0-Auswärtssieg der Hertha für eine knapp 20-minütige Unterbrechung gesorgt. Nun drohen den Vereinen harte Strafen bis hin zu Geisterspielen.

Die Polizei Sachsen teilte derweil mit, dass „mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Ticketbetrug“ eingeleitet worden sein.