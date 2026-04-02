2. Bundesliga heute: Bielefeld - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 10:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Samstag um 13:00 Uhr der Anpfiff in der SchücoArena ertönt, bringt der DSC Arminia Bielefeld eine beeindruckende Serie gegen den SV Darmstadt 98 mit: Seit acht Zweitliga-Duellen sind die Ostwestfalen gegen die Lilien ungeschlagen (sechs Siege, zwei Remis).

In der 2. Bundesliga feierten die Bielefelder überhaupt nur gegen Greuther Fürth mehr Erfolge. Der traditionsreiche Vergleich geht in seine 16. Auflage – bislang behielt die Arminia in 53 Prozent der Partien die Oberhand.

Bielefeld – Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trotz der positiven Bilanz gegen Darmstadt reist die Mannschaft von Trainer Michél Kniat mit nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Ligaspielen an – der schwächsten Ausbeute aller aktuellen Zweitligisten. Mit erst 28 Zählern nach 27 Spieltagen durchlebt der DSC seine schwierigste Zweitliga-Saison seit 2016/17. Erschwerend kommt hinzu, dass Kreativspieler Marvin Mehlem rotgesperrt ausfällt. Der ehemalige Darmstädter war mit durchschnittlich 1,5 Schussvorlagen aus dem Spiel heraus pro 90 Minuten Bielefelds bester Vorbereiter. Hoffnung macht den Fans jedoch die Standardstärke: 22 Tore nach ruhenden Bällen bedeuten Ligaspitze.

Darmstadts Auswärtsprobleme trotz Torgefahr

Gäste-Coach Florian Kohfeldt kann mit 50 Punkten nach 27 Spielen dennoch auf die zweitbeste Lilien-Zwischenbilanz seit 2022/23 verweisen. Mit 49 Saisontoren stellt Darmstadt die gefährlichste Offensive der Liga – ein Wert, den es zuletzt 2021/22 gab. Besonders effektiv ist das Sturmduo Isac Lidberg und Fraser Hornby: Starten beide, liegt die Darmstädter Siegquote bei 49 Prozent, mit nur einem von ihnen sinkt sie deutlich. Sorgen bereitet allerdings die Auswärtsbilanz: In den letzten sieben Partien in der Fremde gelang kein Sieg (sechs Remis, eine Niederlage), ligaweit holte kein Team so viel weniger Punkte auswärts als zu Hause (18 Zähler Differenz).

Rahmenbedingungen und Schlagzeilen rund ums Spiel

Die Begegnung in der SchücoArena findet vor dem Hintergrund eines vollgepackten Fußball-Wochenendes statt. Während Bielefeld und Darmstadt um wichtige Zweitliga-Punkte ringen, sorgt auf internationaler Bühne Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel mit seinen kritischen Worten über Phil Foden für Diskussionen. Auch die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg stehen im Fokus, da sie in Europa um Finaleinzüge kämpfen. In Bielefeld liegt der Fokus dennoch voll auf dem Rasen: Die Ostwestfalen wollen ihre Serie gegen die Lilien ausbauen, während Darmstadt ausgerechnet dort die eigene Auswärtsmisere beenden möchte.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.