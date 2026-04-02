2. Bundesliga heute: Bielefeld - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 10:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 18. April 2026, rollt in der SchücoArena ab 13:00 Uhr der Ball, wenn der DSC Arminia Bielefeld den 1. FC Nürnberg empfängt. An der Seitenlinie stehen sich mit Mitch Kniat und Miroslav Klose zwei Trainer gegenüber, die sich erst seit dieser Saison in der 2. Bundesliga messen.

In direkten Zweitliga-Duellen hat Nürnberg mit einer Siegquote von 53 Prozent die Nase vorn – gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten ist der Club erfolgreicher. Seit vier Aufeinandertreffen blieb der FCN gegen die Ostwestfalen ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis) und könnte nach dem 2:0-Hinrundenerfolg erstmals seit der Spielzeit 2016/17 beide Saisonspiele für sich entscheiden.

Bielefeld – Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Arminia Bielefeld verlor lediglich eines der letzten sechs Zweitliga-Heimspiele (2 S, drei U) und könnte nach dem 2:1 gegen Darmstadt erstmals seit Oktober/November zwei Heimsiege in Folge feiern.

Trotz insgesamt fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Ligapartien gilt die Kniat-Elf als laufstärkste Mannschaft der Liga (122,2 km/Spiel) und setzt mit durchschnittlich 170 Sprints pro Partie das höchste Tempo.

Besonders gefährlich sind die Ostwestfalen bei ruhenden Bällen: 23 Standardtreffer bedeuten Ligaspitze, nur 2016/17 fielen in einer Zweitliga-Saison der Arminia mehr (27). Außerdem trafen bereits 19 verschiedene Bielefelder Spieler – eingestellter Zweitliga-Rekord.

Nürnbergs Auswärtsprobleme treffen auf positive Aufsteiger-Bilanz

Der 1. FC Nürnberg holte aus den letzten acht Auswärtsspielen nur fünf Punkte; lediglich Fortuna Düsseldorf war im gleichen Zeitraum in der Fremde schwächer. Dennoch verlor der Club unter Miroslav Klose nur zwei seiner jüngsten 18 Zweitliga-Partien gegen Aufsteiger (12 S, vier U) und feierte dabei sieben Siege in neun Begegnungen mit Neulingen.

Defensiv überzeugte Nürnberg bislang vor allem bei Standards: Nur acht Gegentore nach ruhenden Bällen sind Ligabestwert. Dennoch stehen lediglich drei Weiße Westen zu Buche – ein negativer Spitzenwert der aktuellen Saison.

Personelle Schlaglichter und der Blick über den Tellerrand

Bei der Arminia dürfte Ex-Nürnberger Robin Knoche im Fokus stehen: Der Innenverteidiger erzielte zuletzt im neunten Bielefelder Zweitliga-Einsatz sein zweites Saisontor und hat nun genauso viele Zweitliga-Treffer für die Arminia wie einst für den FCN – alle auswärts.

Nürnberg reist wiederum mit der schwächsten Laufleistung der Liga nach Ostwestfalen (114,8 km/Spiel). Die Pfeife führt Schiedsrichter Robin Braun, der das Duell leiten wird.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.